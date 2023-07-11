دولي

ارتفاع عدد الإسرائيليين المفقودين بسبب فيضانات الهند

ارتفاع عدد الإسرائيليين المفقودين بسبب فيضانات الهند
جانب من فيضانات الهند
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن عدد الإسرائيليين الذين انقطع الاتصال بهم بسبب فيضانات الهند ارتفع إلى 200.

وأضافت في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلي، بأن فريق إنقاذ توجه إلى المنطقة التي تضررت بفعل الفيضانات.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم، إن الاتصال فُقد بعدد من الإسرائيليين في منطقة الفيضانات الغزيرة في الهند. 

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، صباح اليوم، فإنه تعذر التواصل مع 60 إسرائيليًا على الأقل بعد أيام من الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال الهند"، في الوقت الذي ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال البلاد إلى 44 ضحية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن "عدداً من الإسرائيليين انقطعوا عن الاتصال في منطقة الفيضانات الشديدة في الهند"، مشيرة إلى أن مركز العمليات وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في وزارة الخارجية، تلقى عدة استفسارات في الساعات القليلة الماضية فيما يتعلق بالأشخاص الذين تعذر الاتصال بهم.

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