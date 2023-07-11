اختطاف إسرائيلي خلال رحلة في إثيوبيا

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (0404) الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيلياً اختُطف خلال رحلة في إثيوبيا.وهذه المرة الثانية خلال أسبوع التي يتم فيها الإعلان عن عملية اختطاف لإسرائيليين في الخارج، بعدما أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، قبل نحو أسبوع، باختطاف إسرائيلية على يد مليشيات شيعية في العراق.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه تم اختطاف الباحثة الإسرائيلية-الروسية، إليزابيث تسوركوف في بغداد قبل أربعة أشهر على يد جماعات شيعية ولا تزال على قيد الحياة.وحمّل مكتب نتنياهو العراق المسؤولية عن مصيرها وسلامتها.ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤول سياسي وصفته بأنه كبير قوله: "إنها ليست عميلة لـ (موساد) بل هي بريئة، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادتها".