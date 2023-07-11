مدرسة سيرك فلسطين تطلق نشاطاتها لبرنامج التبادل الثقافي

رام الله - دنيا الوطنبهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات الفنية، أطلقت مدرسة سيرك فلسطين برنامج للتبادل الثقافي بين 40 فنانة سيرك شباب من فلسطين وبلجيكا اليوم الاثنين، والذي سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع على التوالي.ويهدف هذا التبادل لتوفير مساحة للشباب والشابات من كلا البلدين لتبادل المهارات والخبرات والتعلم بطريقة لامنهجية وتشاركية، والتي سينتج عنها تنظيم كرنفال مشترك يستهدف الجمهور الفلسطيني من العائلات بالشراكة مع المتحف الفلسطيني. كما سيتم حضور العديد من الفعاليات الثقافية والجولات التعريفية بفلسطين والمشاركة في نشاطات مع المؤسسات الأخرى مثل مهرجان أسبوع التراث في بيرزيت وسوق الحرجة وغيرها من الأنشطة الثقافية والتعليمية.وتنظم مدرسة السيرك هذا المشروع بالشراكة مع 6 مدارس سيرك من بلجيكا والعديد من المؤسسات المحلية.وترى مدرسة سيرك فلسطين أهمية بالغة لهذا التبادل لتعزيز العملية التعليمية والفنية في مدرسة سيرك فلسطين، بالإضافة لأهمية التبادل الثقافي يعتبر عنصراً مهماً لكسر الحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ويعزز قيم الحوار بين الشعوب المبني على المساواة والعدالة والقيم الإنسانية باستخدام لغة فنون السيرك.وتدعو مدرسة سيرك فلسطين الجميع لمتابعة فعاليات برنامج التبادل وحضور الكرنفال المشترك والمنوي عقده لمدة ثلاثة أيام من ٢٧ تموز/يوليو الى ٢٩ تموز/يوليو في المتحف الفلسطيني، والتي سيتم الترويج لها على منصات التواصل الاجتماعي للمدرسة وعلى وسائل الإعلام المحلية.