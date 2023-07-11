شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة وصول الرئيس عباس المستشفى الاستشاري للاطمئنان على صحة زوجته

شاهد: لحظة وصول الرئيس عباس المستشفى الاستشاري للاطمئنان على صحة زوجته
الرئيس عباس في المستشفى الاستشاري - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون في حركة فتح، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس وصل المستشفى الاستشاري برام الله، بعد دخول زوجته بشكل عاجل للمستشفى.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ عبر حسابه على (تويتر): إن الرئيس عباس "يقوم بالاطمئنان على صحة حرمه الحاجة ام مازن في المستشفى الاستشاري في رام الله".

كما قال المسؤول في الحركة، منير الجاغوب عبر صفحته على (تويتر)، إن الرئيس محمود عباس يصل المستشفى الاستشاري الآن على "إثر ادخال الاخت ام مازن بشكل عاجل للمستشفى".


 



 



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