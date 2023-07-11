وزير الاقتصاد: الاستثمار في فلسطين مربح سياسياً واقتصاديا ولدينا فرص استثمارية واعدة







رام الله - دنيا الوطنانطلق اليوم في مدينة الخليل مؤتمر التمكين الاقتصاديالرابع تحت عنوان "بالاستثمار نبني"، بتنظيم ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وملتقى الأعمال الأردني، بحضور سفراء وشخصيات رسمية واقتصادية على المستوى المحلي والدولي، في المركز الكوري الفلسطيني بمدينة الخليل.وانطلقت أعمال المؤتمر الذي ينظم برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، وبحضور قرابة 45 رجل أعمال من المملكة الأردنية الهاشمية، الى جانب عدد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين، بمشاركة خبراء في القطاعات الاقتصادية المختلفة.وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي خلال المشاركة في الجلسة الافتتاحية "لنستثمر سويا ونحقق عائدا مجديا للمستثمرين، ونقول "بالاستثمار نبني، وسنربح" اقتصاديا وسياسيا لنحافظ على هويتنا وتاريخنا وتعزيز ركائز اقتصاد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".وأشاد الوزير بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام واستعرض مشاريع استراتيجية تنفذ مثل مشروع صوامع القمح ومشروع أعلاف ومشروع الطاقة المتجددة ومشروع الأسمنت، مشيرا ايضا ان الحكومة صادقت على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز"غزة مارين".وبين الوزير انه قريبا يستكمل إنشاء منطقة جنين الصناعية، وبدء تنفيذ منطقة ترقوميا الصناعية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد الفلسطيني، لافتاً الى ان الحكومة ملتزمة بتطوير البيئة الناظمة للأعمال والاستثمار، والتي تمكن من خلال سن قوانين محفزة الى تسهيل الدخول إلى السوق الفلسطيني.واشار الى انه منذ اقرار قانون الشركات الذي يعد الأفضل في المنطقة، سجل عدد الشركات الجديدة لعام 2022 ارتفاعا بنسبة 17% مقارنة بالعام 2021، وارتفاعا برأسمال هذه الشركات بنسبة 104.9% لنفس الفترة.وبين الوزير انه جاري العمل على تطوير قوانين مثل الاعسار وتسوية الديون، وحماية الملكية الفكرية ، ملفتا ان الجهود مستمرة من اجل استكمال تطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم الحوافز والتسهيلات مثل إقرار عقد الحوافز في قطاع تكنولوجيا المعلومات وفي الطاقة المتجددة، وإنشاء المناطق الصناعية.وأشار ان السوق الفلسطيني يتمتع بوجود قطاع بنكي منظم وجاذب للاستثمار من خلال التسهيلات التي يقدمها في العديد من القطاعات حيث بلغ حجم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص حوالي 8.8 مليار دولار لعام 2022 بزيادة تصل إلى نسبة6% مقارنة بعام 2021.وتابع: "نجتمع اليوم لأننا نؤمن، أنه من خلال الاستثمار، نساهم في تمكين شعبنا على أرضه وبناء اقتصادنا الفلسطيني المستقل عن اقتصاد الاحتلال، وعلى الرغم من جميع الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل ممنهج تجاه شعبنا واقتصادناالفلسطيني.وشدد الوزير على ان محاولات الاحتلال المستمرة لتهجيرنا ومصادرة أرضنا سواء في جنين وقطاع غزة ونابلس وجميع محافظات الوطن، علاوة على الابتزاز وقرصنة مستحقاتنا من أموال المقاصة، إلا أننا صامدون وسنسخر جميع الامكانيات من أجل إعادة الإعمار والبناء.وبين الوزير ان انعقاد المؤتمر يأتي "رداً على ما تحاول حكومة الاحتلال تسويقه بما يسمى بتسهيلات اقتصادية، فوجودنا اليوم رسالة تحدٍ وإصرار على عدم مقايضة حقوقنا الوطنية وإيماننا وثقتنا بشعوبنا وبالقطاع الخاص وقدرته على المضي في مشروعنا الوطني وإعادة البناء".