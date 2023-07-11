شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تُصدر بياناً بشأن الاعتقالات في الضفة

الجبهة الديمقراطية تُصدر بياناً بشأن الاعتقالات في الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ما وصفته "استمرار السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة القيام بحملة اعتقالات طالت كوادر وطنية وأسرى محررين ومقاومين وملاحقة النشطاء على خلفية معارضتهم للخط والنهج السياسي للسلطة".

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "ذلك يخالف القانون الأساسي الفلسطيني ويضر بالوحدة الميدانية التي تجسدت في المقاومة الشعبية".

ووفق البيان فإن "هذه الانتهاكات والممارسات من قبل السلطة تتعارض مع المساعي الهادفة إلى استعادة الوحدة الوطنية، ومع الآمال المعقودة على الخروج بنتائج إيجابية من الدعوة التي وجهت للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية  للقاء في القاهرة من أجل إنهاء الانقسام والتصدي لمخطط الضم الذي تحاول دولة الاحتلال تجسيده بممارساتها الاجرامية".

وتابعت الجبهة: "نكرر دعوتنا السلطة إلى مغادرة هذا المسار والانحياز الى شعبها كما ونطالب الأجهزة الأمنية بالانحياز الى شعبنا وحمايته من تغول جيش الاحتلال وجرائمه وعربدات المستوطنين في قرانا وبلداتنا، وبذلك فقط نصون وحدة شعبنا ونحافظ على تماسك نسيجه الاجتماعي ونوفر أهم مقومات استمرار وتصاعد المقاومة بكل أشكالها"، وفق البيان.

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