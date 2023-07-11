عن طريق المخدرات.. القبض على مشتبه به حاول الإيقاع بطليقته في أريحا





وأضافت: بالمتابعة والتحري تم ضبط هذه المواد والقبض على مشتبه فيه وبسماع أقواله أفاد أنه قام بدفع مبلغ مالي لشخصٍ مقابل وضع هذه المواد بمنزل طليقته للإيقاع بها بسبب وجود خلافات عائلية حول حضانة الأطفال.



وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيه لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.



رام الله - دنيا الوطنعبر وضع مواد يشتبه أنها مخدرة في منزلها، قبضت الشرطة اليوم على مشتبه فيه من خارج المحافظة حاول الإيقاع بطليقته.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة، تلقى اتصالاً من مشتبه فيه وبلاغاً من طليقة هذا الشخص بوجود مواد يشتبه أنها مخدرة وهي ست حبات من حبوب مادة الاكستازي في المنزل.