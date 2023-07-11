دولي

وزير تركي كبير يزور السعودية الأربعاء

وزير تركي كبير يزور السعودية الأربعاء
وزير المالية التركي يزور السعودية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يزور وزير تركي، المملكة العربية السعودية، غداً الأربعاء، لإجراء سلسلة لقاءات مع مسؤولين سعوديين.

وحسب وكالة أنباء (أناضول)، فإن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، سيصل إلى المملكة غداً الأربعاء فيما سترافقه في الزيارة رئيسة البنك المركزي حفيظة غاية أركان.

ومن المقرر أن يعقد شيمشك وأركان، خلال زيارتهما الخارجية الأولى التي يقومان بها معا، اجتماعات مع مستثمرين غداً.

ويعقد شيمشك لقاء ثنائيا مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومن المنتظر أن يعود إلى تركيا، الخميس، بعد استكمال لقاءاته.

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