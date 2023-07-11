دولي

متحدثة أميركية: عضوية أوكرانيا في الناتو غير ممكنة في الوقت الحالي

متحدثة أميركية: عضوية أوكرانيا في الناتو غير ممكنة في الوقت الحالي
الرئيس الأوكراني
رام الله - دنيا الوطن
قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، إن "عضوية أوكرانيا في الناتو غير ممكنة في الوقت الحالي".

وفي تصريحات لقناة (سكاي نيوز) عربية، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إليزابيث ستكني، إن "تركيز واشنطن منصب على دعم أوكرانيا وننسق في ذلك مع الحلفاء".

وأضافت بأنه من المتوقع أن تخرج قمة الناتو بمزيد من الدعم العملي والسياسي لأوكرانيا، مشيرة إلى أن "رسالة الإدارة الأميركية واضحة، وهي أن حلف الناتو الآن أقوى وأكثر اتحادا من أي وقت مضى". 

وتابعت المتحدثة الأميركية: "نتطلع إلى الترحيب بالسويد في الحلف قريبا، ويتفهم الحلفاء أسباب تقديم الذخائر العنقودية لأوكرانيا. 

 وكان وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن قال في تصريحات لوسائل إعلام أجنبية: "قدمنا الذخائر العنقودية لأوكرانيا مع قرب نفاد مخزون الذخيرة التقليدية في دول العالم".

وأردف: "من دون تقديم الذخائر العنقودية فلن تستطيع أوكرانيا الدفاع عن نفسها، وستظهر قمة الناتو دعم الحلف الدائم لأوكرانيا بما في ذلك العضوية". 

وشدد بلينكن على أن أوكرانيا ستحصل على حزمة قوية من الدعم "السياسي والعملي" من الناتو. 

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