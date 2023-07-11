شؤون فلسطينية

سلطة المياه: شبكة مياه حارة الدَمَج الأكثر تضرراً وتمكنا من تأهيل جزء منها

سلطة المياه: شبكة مياه حارة الدَمَج الأكثر تضرراً وتمكنا من تأهيل جزء منها
جانب من إعادة تأهيل شبكة مياه حارة الدمج
رام الله - دنيا الوطن
أكدت سلطة المياه أن طواقمها باشرت بجهود متواصلة من إعادة تأهيل جزء من شبكة المياه في حارة الدمج بمخيم جنين، والتي كانت الأكثر تضرراً خلال العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف بشكل مباشر مرفق المياه من خلال تقطيعه لخطوط المياه وتدمير الشبكة وبالتالي قطع المياه عن المواطنين بهدف تهجيرهم.

وأشارت سلطة المياه في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه كذلك إلى أن العمل يتم جنباً الى جنب ما بين الأعمال الفنية والأعمال المتعلقة بتزويد المياه للمواطنين عبر الصهاريج لضمان استمرار الحياة في المخيم والتخفيف من الكارثة التي خلفها العدوان.


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