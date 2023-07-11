"التربية" والتوجيه السياسي توقعان اتفاقية تعاون وتكرمان طلبة فائزين بمسابقة توثيقية

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير التربية والتعليم، أ.د. مروان عورتاني، والمفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، اتفاقية تعاون لتعزيز الهوية الوطنية وثوابتها الثقافية، والانتماء الوطني ودعم النشاطات والفعاليات ذات الأهداف المشتركة.وتضمنت الاتفاقية التعاون في إعداد برنامج ربع سنوي يحدد الفعاليات والنشاطات ذات العلاقة، وإنجاز أدلة متنوعة للتوجيه الوطني، والتربية والوطنية، والإذاعة المدرسية، وإنتاج مواد إعلامية للفضائية التعليمية، وإصدار مجلة دورية تتضمن المواد الثقافية.وفي سياق متصل، كرمت الوزارة والهيئة، الطلبة الفائزين في مسابقة أفضل فيديو قصير يوثق المواقع الدينية والأثرية، في عدد من المحافظات.وخلال الاحتفال، أكدت وزارة التربية والتعليم أن التعاون بين الوزارة، وهيئة التوجيه السياسي يؤطر لربط إبداعي من ثالوث المعرفة والاتجاهات والفهم، لبناء شخصية الطالب الذي نريد.بدوره، أشار دويكات إلى أن الاتفاقية تندرج في إطار جهد موجه؛ لتعزيز الرواية، وصون كل ما من شأنه تجذير الثقافة الوطنية، وبما يؤسس لبناء طالب اليوم الذي يشكل نواة لمواطن الغد، معتبراً أن طلبة المدارس ركيزة أساسية، ومنطلق من منطلقات تأصيل الوعي الوطني في ظل استهداف الاحتلال لكل ما هو فلسطيني.وتخلل الحفل عديد الفعاليات الفنية، ومن ثم تم تكريم الطلبة الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم.