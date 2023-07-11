شؤون فلسطينية

المالكي يودع السفير الدنماركي بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى فلسطين

المالكي يودع السفير الدنماركي بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى فلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
ودع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير مملكة الدنمارك المعتمد لدى دولة فلسطين كيتل كارلسن ،بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.

وأشاد المالكي بالجهود التي بذلها السفير كارلسن في سبيل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين والدعم الذي تقدمه الدنمارك لفلسطين خاصة في المناطق المصنفة (ج)، والدعم المالي المقدم للاونروا، مؤكدا أنه من أولويات دولة فلسطين العمل على تطوير العلاقة مع الدنمارك وتعزيزها في عديد المجالات وتحديدا السياسية والتنموية. 

واستعرض الوزيرد. المالكي الاوضاع السياسية والميدانية في فلسطين المحتلة، وانتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين خاصة ما حدث مؤخرا في مخيم جنين، بالاضافة الى العنصرية والتحريض الذي تمارسه حكومة نتنياهو المتطرفة واعضائها امثال بن غفير وسموتريتش على قتل الفلسطينيين واطلاق يد عناصر المستوطنين وتوفير الدعم والحماية لهم خلال انتهاكاتهم وجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مضيفاً ان هذه الحكومة لا يوجد على اجندتها اية تسوية سياسية، ويجب وضع حد لافلات اسرائيل من العقاب.

وفي هذا السياق، اكد الوزير د. المالكي ان دولة فلسطين سوف تمضي قدماً في المحاكم الدولية من اجل محاسبة ومساءلة المسؤولين الاسرائيليين على جرائمهم. مطالباً الدنمارك بموقف فاعل تجاه هذه الجرائم ضد شعبنا، خاصة وان الدنمارك من الدول التي يحتذى بها بالالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية.

من جانبه، أكد السفير كارلسن على موقف بلاده الداعم لقرارات الشرعية الدولية واحلال السلام في المنطقة، مشيراً الى الاستمرار في تقديم الدعم للمشاريع في المناطق (ج). كما شكر طاقم وزارة الخارجية والمغتربين لما لمسه من تعاون ومساعدة، ساهمت في نجاح مهامه، متمنياً التقدم والازدهار والسلام لفلسطين.

وتمنى الوزير د.المالكي للسفير كارلسن التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وحضر اللقاء، رئيسة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة عبير الرمحي، مدير ادارة اوروبا الشرقية مستشار اول ميرفت حسن، قائم باعمال مدير وحدة الاعلام ايهاب عمر، سكرتير ثالث صوفيا دعيبس من مكتب الوزير.

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