إعلام إسرائيلي: الجيش يتحقق من أنباء إطلاق صاروخ آخر اليوم

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر وجود حريق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه نشب قرب مستوطنة (شاكيد) من جراء سقوط صاروخ فلسطيني محلي الصنع أُطلق من جنين في وقت سابق.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أكد بأن الجيش عثر أمس الاثنين على منصتي إطلاق وبقايا صواريخ بدائية الصنع بالقرب من مستوطنة (شاكيد).





وأضاف بأن قوات الأمن وخبراء المتفجرات على وشك فحص وجود متفجرات فيها، فيما سيتم نقل المنصات والأجزاء للفحص، و"لم تشكل الصواريخ أي تهديد للمستوطنين"، وفق تعبيره.