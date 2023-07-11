الدعليس: الأشغال تتابع بشكل مستمر بناء التجمعات السكنية الكبيرة التي انتهى بناؤها

قال رئيس متابعة العمل الحكومي، بغزة، عصام الدعليس، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الأشغال العامة تعتبر من الوزارات المهمة التي تبذل جهوداً كبيرة واستثنائية تزداد يوماً بعد يوم، و"لا يقتصر عملها على إدارة وحصر وبناء ما دمره الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة".





جاء ذلك في كلمة له، خلال احتفال لوزارة الأشغال لاستعراض إنجازاتها، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.





وقال الدعليس: إن الوزارة تعمل على إدارة مشاريع استراتيجية يتم العمل بها في كافة محافظات قطاع غزة.





وأضاف: "الوزارة تتابع بشكل مستمر بناء التجمعات السكنية الكبيرة التي تم الانتهاء من بنائها، أو التي مازالت قيد البناء، كالمشاريع القطرية أو المصرية أو التركية أو السعودية والإماراتية وغيرها من المشاريع الإسكانية".

رام الله - دنيا الوطن