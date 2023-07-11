شؤون فلسطينية

الهباش يدين جريمة الاحتلال بتهجير عائلة "صب لبن" بالقدس

الهباش يدين جريمة الاحتلال بتهجير عائلة "صب لبن" بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أدان قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، جريمة الاحتلال التي نفذها صباح اليوم بحق عائلة "صب لبن" في مدينة القدس المحتلة بسرقة منزلها وتهجيرها منه بقوة السلاح واستيلاء قطعان المستوطنين الإرهابيين عليه، مؤكداً أن هذه الجريمة تعتبر جريمة تطهير عرقي وجريمة حرب وإرهاب دولة تنفذه دولة الاحتلال بحق سكان مدينة القدس الأصليين وأصحابها الحقيقيين وفق كافة الشرائع السماوية والأرضية.

وقال الهباش في بيان صحفي إن "جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس لن تثنينا عن الصمود والبقاء في مدينتنا وعاصمتنا الأبدية وأن أبناء شعبنا في القدس لن يرضخوا لقرارات الاحتلال وإجراءاته القمعية وسنبقى صامدين مرابطين في مدينتنا ومسجدنا الأقصى المبارك مهما كانت التضحيات وأنه كلما تمادى الاحتلال في جرائمه زاد أبناء شعبنا صموداً وثباتاً متمسكين بحقنا التاريخي والديني والقانوني بقدسنا ومقدساتنا وأرضنا وسيزول هذا الاحتلال ومليشات مستوطنيه الإرهابيين ومخططاتهم الشيطانية بتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين واستقدام غرباء مجرمون محلهم ضمن مخطط التهويد الذي تنفذه دولة الاحتلال بكافة أذرعها الأمنية والقضائية مهما طال الزمن أم قصر".

ودعا قاضي القضاة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التي تتغنى صباح مساء بالشرعية الدولية والقانون الدولي لاتخاذ موقف حازم من حكومة الإرهاب التي تقود دولة الاحتلال ووقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه جرائم التطهير العرقي التي تنفذها حكومة الاحتلال بحق أهالي مدينة القدس المحتلة وعموم المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعياً إلى تطبيق القانون الدولي والشرعية الدولية على دولة الاحتلال وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لأبناء شعبنا أسوة بمناطق أخرى من العالم.

وطالب الهباش جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتنفيذ واجبهما تجاه حماية مدينة القدس وأهلها والخروج من دائرة الشجب والاستنكار الى دائرة الفعل على الأرض وتوفير الدعم اللازم والمطلوب لدعم صمود أبناء شعبنا في القدس المحتلة من خلال تكثيف الزيارات الجماعية والفردية لمدينة القدس لكل مسلم قادر على ذلك والاطلاع على واقع معاناة المقدسيين وما يعانونه من جرائم يومية تستهدف أرواحهم ومنازلهم ومقدساتهم والتأكيد على الشعب الفلسطيني وأهالي مدينة القدس بالذات ليسوا وحدهم في معركة الدفاع عن شرف الأمة وكرامتها نيابة عن الأمة كلها .

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