مكان: فقدان الاتصال بنحو 60 إسرائيلياً في الهند بسبب الفيضانات





ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإنه تعذر التواصل مع 60 إسرائيليًا على الأقل بعد أيام من الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال الهند"، في الوقت الذي ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال البلاد إلى 44 ضحية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقالت الخارجية الإسرائيلية إن "عدداً من الإسرائيليين انقطعوا عن الاتصال في منطقة الفيضانات الشديدة في الهند"، مشيرة إلى أن مركز العمليات وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في وزارة الخارجية، تلقى عدة استفسارات في الساعات القليلة الماضية فيما يتعلق بالأشخاص الذين تعذر الاتصال بهم.





وقالت القنصلية الإسرائيلية في نيو دلهي أن "هذا يعود أساسًا إلى صعوبة تلقي الإشارة الهاتفية بالإضافة إلى الاعطاب في خطوط الاتصال بسبب سوء الأحوال الجوية" وأضافت أنه "خلال هذه الساعات، تقوم وزارة الخارجية مع جهات أخرى ميدانية بمحاولة التواصل مع الإسرائيليين في الهند".



وتسببت مياه الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب الأنهار وفيضان بعضها، في الهند، وذلك في الوقت الذي توقع فيه خبراء الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار في عدة ولايات شمال الهند ومناطق مجاورة لها خلال الأيام المقبلة.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الاتصال فُقد بعدد من الإسرائيليين في منطقة الفيضانات الغزيرة في الهند.