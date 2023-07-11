شؤون فلسطينية

"التعليم البيئي" يُصدر نشرة توعوية للتعامل مع موجة الحر

رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز التعليم البيئي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة نشرة توعوية بالتزامن مع أول موجة حر هذا العام، التي من المتوقع أن تضرب فلسطين، غداالأربعاء، وتستمر عدة أيام، بحسب الأرصاد الجوية.

وأكد المركز أنه يجب العمل الفوري للضغط على الدول المتسببة بانبعاثات غازات الدفيئة، واتخاذ خطوات ملموسة تحرص على مستقبل الأرض والإنسان، وإجراءات عملية للحماية من تداعيات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق؛ لأن فلسطين ودول العالم النامية ضحية مباشرة لممارسات الدول الصناعية الكبرى، وتدفع ثمن أزمة خطيرة لا تتسبب بها.

ودعت النشرة المستندة لمصادر متخصصة، إلى عدم التعرض لأشعة الشمس في فترات الذروة، التي يمكن أن يتسبب بضربات شمس وحروق في الجلد.

وذكرت أن ارتداء قبعات بألوان فاتحة، وملابس فضفاضة بألوان تعكس الحرارة، مسألة مهمة، مع الإكثار من تناول المياه والأطعمة التي لا تُسبب الجفاف.

وحذرت من ترك السلع والمواد الغذائية، خاصة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر تحت أشعة الشمس، لما يمكن أن يسببه ذلك من تلف للسلع، أو احتمال ارتحال لمواد ضارة مصنوع منها البلاستيك إلى الماء والعصائر وغيرها.

وأشارت إلى أن الري الذكي للمزروعات والأشجار خلال موجات الحر يتطلب عدم السقاية في أوقات ذروة الحر، والري فجرًا أو في الصباح الباكر أو المساء المتأخر، باستعمال أنابيب التنقيط، أو الحرص على طمر (دفن) المناطق المروية بالطرق التقليدية بالتراب الجاف؛ للمحافظة على الرطوبة وتقليل وتيرة التبخر.

وقالت النشرة إنه رغم أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم حرائق الغابات والأشجار ومناطق الأعشاب الجافة، هناك عدة خطوات استباقية يمكن القيام بها للتقليل من خطر اشتعال النيران.

وشددت على ضرورة عدم ترك الأطفال في المركبات، والعناية بالمحرك خاصة فترات تغيير الزيت، والتحقق من مستويات سائل تبريد المحرك ومروحة التبريد، والتأكد من فحص ضغط الهواء على جميع الإطارات، فالإطارات المنتفخة بشكل صحيح تمنع مشكلات انخفاض ضغط الإطار أو انفجار الإطار وتمزقه. كما يساعد الضغط الصحيح للإطار السائق على السفر لرحلات طويلة دون استهلاك الكثير من الوقود.  إضافة إلى فحص نظام تكييف الهواء، واستعمال مظلات الشمس (الشماسات) ذات الجودة العالية لزجاج المركبة حماية لوحة التحكم وعجلة القيادة من أشعة الشمس، وتضمن بقاء المقصورة أكثر برودة، وتفادي ترك أو تخزين العناصر القابلة للاشتعال داخل السيارة على الإطلاق، مثل الولاعات، ومعقمات اليد، والعطور، وعلب مزيل العرق، لأنها يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة إذا تركت في الطقس الحار مدة طويلة.

ودعت النشرة إلى ترك المركبات بعيدة عن العشب الجاف، إذ يمكن أن تصل أنابيب عوادم السيارة إلى درجات حرارة شديدة تصل إلى 600 درجة مئوية، يمكن معها المساهمة في إشعال المناطق الجافة، كما يمكن أن يؤدي ضعف صيانة السيارة إلى خطر تشكل شرر أو تسرب للوقود، وهو ما قد يؤدي إلى اندلاع الحرائق واتساع رقعتها.

وحثت على التخلص من أعقاب السجائر والأشياء الأخرى المشتعلة بأمان، بعيدًا عن الأشجار والحشائش الجافة.

وأوضحت النشرة أن إطلاق الألعاب النارية، التي يمكن أن تصل إلى درجات حرارتها إلى 2000 درجة مئوية، ما يعني أنها تساهم في إشعال المناطق الجافة.

وطالبت بجمع العبوات والأواني الزجاجية من جوانب الطرقات والمناطق ذات الأعشاب والأشجار الكثيفة؛ لأن الزجاج وخاصة المنحني، يمكن أن يسبب حرارة شديدة عند انعكاس الشمس، ما قد يؤدي إلى اندلاع حرائق في المناطق العشبية الجافة.

كما أوضحت أن وضع أسطوانات الغاز تحت الشمس اللاهبة بلا غطاء يمكن أن يؤدي إلى انفجارها، ما يستدعي تغطيتها.

وذكرت النشرة أن ترك أوعية معبأة بالماء على شرفات البيوت وفي الحدائق، مسائل مهمة لتتمكن الطيور والحيوانات الأليفة من الشرب.

ودعا المركز وزارات الصحة، والزراعة، والحكم المحلي، وجهاز الدفاع المدني والبلديات إلى اتخاذ تدابير احتياطية والاستعداد للتعامل السريع مع الحرائق، ونشر رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام لتصويب الممارسات الخاطئة، التي يمكن أن تتسبب بكوارث تمس الإنسان وتترك تداعيات اقتصادية وصحية وبيئية خطيرة، خاصة احتراق عناصر التنوع الحيوي وتدمير موائل الطيور والحيوانات.

أخبار ذات صلة

الهباش يدين جريمة الاحتلال بتهجير عائلة &quot;صب لبن&quot; بالقدس

الهباش يدين جريمة الاحتلال بتهجير عائلة "صب لبن" بالقدس

تواصل فعاليات ملتقى فلسطين للرواية العربية في يومه الثاني بعقد ندوات أدبية في رام الله ونابلس

تواصل فعاليات ملتقى فلسطين للرواية العربية في يومه الثاني بعقد ندوات أدبية في رام الله ونابلس

المستشار فرمند يُؤدي اليمين القانونية نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا

المستشار فرمند يُؤدي اليمين القانونية نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا

شاهد: المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ينظّم معرض &quot;بحرك يا غزة&quot;

شاهد: المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ينظّم معرض "بحرك يا غزة"

مجدلاني: على المجتمع الدولي النظر للقضية الفلسطينية بنظرة حقوقية لشعب طال عليه أمد الاحتلال

مجدلاني: على المجتمع الدولي النظر للقضية الفلسطينية بنظرة حقوقية لشعب طال عليه أمد الاحتلال

بايدن: السلطة الفلسطينية فقدت مصداقيتها وحكومة نتنياهو الأكثر تطرفاً في إسرائيل

بايدن: السلطة الفلسطينية فقدت مصداقيتها وحكومة نتنياهو الأكثر تطرفاً في إسرائيل

حماس: الاستيلاء على منزل عائلة &quot;صب لبن&quot; عدوان سافر لن يفلح في تهجير المقدسيين

حماس: الاستيلاء على منزل عائلة "صب لبن" عدوان سافر لن يفلح في تهجير المقدسيين

قيادي بحماس يدعو لإحباط سياسة الاحتلال لتفريغ القدس وتهجير أهلها

قيادي بحماس يدعو لإحباط سياسة الاحتلال لتفريغ القدس وتهجير أهلها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش يدين جريمة الاحتلال بتهجير عائلة &quot;صب لبن&quot; بالقدس

الهباش يدين جريمة الاحتلال بتهجير عائلة "صب لبن" بالقدس

تواصل فعاليات ملتقى فلسطين للرواية العربية في يومه الثاني بعقد ندوات أدبية في رام الله ونابلس

تواصل فعاليات ملتقى فلسطين للرواية العربية في يومه الثاني بعقد ندوات أدبية في رام الله ونابلس

مجدلاني: على المجتمع الدولي النظر للقضية الفلسطينية بنظرة حقوقية لشعب طال عليه أمد الاحتلال

مجدلاني: على المجتمع الدولي النظر للقضية الفلسطينية بنظرة حقوقية لشعب طال عليه أمد الاحتلال

النضال الشعبي تحيي انطلاقتها الـ 56 بوقفة إسناد مع الأسرى

النضال الشعبي تحيي انطلاقتها الـ 56 بوقفة إسناد مع الأسرى

قوات الاحتلال تقمع الأسرى في سجن النقب وسط حالة من التوتر

قوات الاحتلال تقمع الأسرى في سجن النقب وسط حالة من التوتر

​هيئة الأسرى توثّق شهادة اعتقال مؤلمة للأسيرين سامح غنيم وإبنه شادي

​هيئة الأسرى توثّق شهادة اعتقال مؤلمة للأسيرين سامح غنيم وإبنه شادي

بلدية غزة تعقد لقاءً مجتمعياً لتشكيل المجلس الشبابي البلدي

بلدية غزة تعقد لقاءً مجتمعياً لتشكيل المجلس الشبابي البلدي

الإغاثة الطبية تواصل تقديم خدماتها الصحية في مخيم جنين

الإغاثة الطبية تواصل تقديم خدماتها الصحية في مخيم جنين

منوعات

شاهد.. نانسي عجرم تتألق بفستان فسفوري سعره خيالي

شاهد.. نانسي عجرم تتألق بفستان فسفوري سعره خيالي

شاهد.. ليلى علوي تحتفل بانتهاء تصوير فيلمها الأخير

شاهد.. ليلى علوي تحتفل بانتهاء تصوير فيلمها الأخير

تامر عاشور يهاجم عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة

تامر عاشور يهاجم عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة

ريم مصطفى تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها بالمايوه

ريم مصطفى تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها بالمايوه

بالفيديو.. زياد برجي يستفز إليسا من جديد

بالفيديو.. زياد برجي يستفز إليسا من جديد

ما حقيقة ارتباط عزيز مرقة بلينا طهطاوي؟

ما حقيقة ارتباط عزيز مرقة بلينا طهطاوي؟

بالصور.. ابنة إيمان البحر درويش تصدم الجميع بصورته الأخيرة

بالصور.. ابنة إيمان البحر درويش تصدم الجميع بصورته الأخيرة

الحكم على مروة ثابت بالسجن 5 سنوات.. وهذه التفاصيل

الحكم على مروة ثابت بالسجن 5 سنوات.. وهذه التفاصيل

بالفيديو.. ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث برقصتها على &quot;رايقة&quot;

بالفيديو.. ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث برقصتها على "رايقة"

رامي صبري يرد على تصريحات عمرو مصطفى الأخيرة

رامي صبري يرد على تصريحات عمرو مصطفى الأخيرة

عربي

التلفزيون السوري: مقتل رجل أمن وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة

التلفزيون السوري: مقتل رجل أمن وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة

العراق: تحذيرات من آثار كارثية لأشد موجة حر منذ عقود

العراق: تحذيرات من آثار كارثية لأشد موجة حر منذ عقود

مباحثات بين السيسي ونظيره الجزائري حول القضايا الإقليمية

مباحثات بين السيسي ونظيره الجزائري حول القضايا الإقليمية

مصر تطلق مشروع طاقة ضخم في الصحراء الغربية

مصر تطلق مشروع طاقة ضخم في الصحراء الغربية