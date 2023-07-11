شؤون فلسطينية

شاهد: المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ينظّم معرض "بحرك يا غزة"

شاهد: المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ينظّم معرض "بحرك يا غزة"
خاص دنيا الوطن
 نظم المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، معرضاً داخل ميناء غزة، تحت عنوان "بحرك يا غزة"، بحضور وزارة الزراعة ومؤسسات محليات ودولية.

بدورها، قالت عائشة سالم مدير المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية - فرع غزة، إن المعرض يأتي ضمن فعاليات المركز الفلسطيني، والذي ينظمها ضمن مشروع الشبكة المتوسطية لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط (FISH MED NET)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت عائشة سالم في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، أنه "تمت مشاركة العديد من الزوايا والأعمال الصغيرة المتعلقة بقطاع الصيد البحري، إضافة لمطبخ زوجات الصيادين التي تم إنشاؤه من خلال المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغزة".

يشار إلى أن مشروع الشبكة المتوسطية لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط (FISH MED NET)، يهدف إلى تطوير التكامل وتنويع قطاع الصيد البحري، وذلك من خلال منحه أبعاد جديدة.

من جهته، قال نزار عياش، نقيب الصياديين الفلسطينيين، إن "هذا المعرض إنجاز كبير لأنه أول معرض يقام  للصيادين ومنتجاتهم ومتطلباتهم من شباك وتمليح أسماك، وما قامت به جمعية الملاحين ووزارة الزراعة ومطبخ نساء الصيادين لإظهار المأكولات الشعبية".

وأضاف عياش: "نوجه الشكر الجزيل للمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لما قدموه من مشاريع لصالح الصيادين، ونتمنى أن تحذو بعض المؤسسات حذوهم لانعاش الصياد الذي يعاني من الفقر وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي".

 


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