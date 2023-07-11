حماس: الاستيلاء على منزل عائلة "صب لبن" عدوان سافر لن يفلح في تهجير المقدسيين

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس)، عن مدينة القدس، محمد حمادة إن "استيلاء الاحتلال على عائلة صب لبن وانتزاعهم من بيتهم لإحلال قطعان المستوطنين فيه هو جريمة حرب وعدوان سافر على حق وجود المقدسي في بيته ومدينته".وشدد حمادة على أن "فاشية الاحتلال وسعيه الى تهجير أهلنا من القدس لن تفلح في دفع المقدسيين إلى ترك مدينتهم ولا مسجدهم الأقصى".وحمّل الاحتلال "بحكومته الفاشية نتائج هذه السياسة الإجرامية، مؤكدًا أم "شعبنا الفلسطيني وأهلنا في القدس الدين تحدّوا بطش الاحتلال على أكثر من خمسين عاماً لن يستسلموا ولن يرحلوا وسيدفع المحتل ضريبة عدوانه المستمر".