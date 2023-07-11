قيادي بحماس يدعو لإحباط سياسة الاحتلال لتفريغ القدس وتهجير أهلها

رام الله - دنيا الوطندعاالقيادي في حركة (حماس) باسم زعارير، إلى إحباط سياسة الاحتلال الهادفة لتفريغ مدينة القدس وتهجير أهلها، ضمن مخططات التهويد التي تستهدف المدينة.وقال زعارير إن "إخلاء الاحتلال لمنزل عائلة صب لبن المقدسية وتسليمه للمستوطنين، يأتي ضمن مشروع كامل لتهويد القدس".وشدد على أن "القدس مدينة عربية وإسلامية، وسكانها يعيشون فيها عبر قرون طويلة، وبيوتهم ملكهم ولا حق لليهود فيها".وتابع قائلا: "شعبنا قوي بإرادته وبإيمانه بعدالة قضيته واستحقاقها للتضحية والبذل من أجلها، لذلك فشعبنا مستعد بكل ما أوتي من قوة ومن صبر ، لمواجهة الاحتلال وسياساته وعدوانه المستمر على الأرض والمقدسات والمنازل والممتلكات".