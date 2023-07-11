شؤون فلسطينية

غزة: مكافحة المخدرات تضبط 28 فرش حشيش جنوب القطاع

غزة: مكافحة المخدرات تضبط 28 فرش حشيش جنوب القطاع
مكافحة المخدرات تضبط 28 فرش حشيش جنوب القطاع
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة 28 فرش حشيش خلال مهمتين منفصلتين لها في المحافظة.

وفي التفاصيل، قالت شرطة مكافحة المخدرات برفح: "إن عناصر المكافحة تمكنوا من ضبط 24 فرش حشيش خلال محاولة تهريبها إلى داخل القطاع".

وأضاف العقيد الشاعر "أنه وخلال البحث والتحري عن المواد المضبوطة، والتحقيقات التي أجرتها مكافحة المخدرات أوقفت اثنين من المشتبه بهم في القضية".

وأشار العقيد الشاعر إلى أنه استكمالاً لمهمة الضبط، تمكنت مكافحة المخدرات برفح بالاشتراك مع مكافحة المخدرات بمحافظة شمال غزة من ضبط وتوقيف ثلاثة مشتبهين على ذمة القضية.

في سياق منفصل، ضبطت دائرة مكافحة المخدرات - قسم البلد بمحافظة رفح، المدعو "أ. ش" وبحوزته 4 فروش حشيش خلال كمين لها في منطقة الاختصاص.

ولفتت مكافحة المخدرات إلى أنه تم إحالة كافة المضبوطات والموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

أخبار ذات صلة

غزة: مكافحة المخدرات تضبط 28 فرش حشيش جنوب القطاع

غزة: مكافحة المخدرات تضبط 28 فرش حشيش جنوب القطاع

النضال الشعبي تحيي انطلاقتها الـ 56 بوقفة إسناد مع الأسرى

النضال الشعبي تحيي انطلاقتها الـ 56 بوقفة إسناد مع الأسرى

قوات الاحتلال تقمع الأسرى في سجن النقب وسط حالة من التوتر

قوات الاحتلال تقمع الأسرى في سجن النقب وسط حالة من التوتر

​هيئة الأسرى توثّق شهادة اعتقال مؤلمة للأسيرين سامح غنيم وإبنه شادي

​هيئة الأسرى توثّق شهادة اعتقال مؤلمة للأسيرين سامح غنيم وإبنه شادي

الأشغال تنتهي من إزالة الركام ضمن عملية إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها

الأشغال تنتهي من إزالة الركام ضمن عملية إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها

بلدية غزة تعقد لقاءً مجتمعياً لتشكيل المجلس الشبابي البلدي

بلدية غزة تعقد لقاءً مجتمعياً لتشكيل المجلس الشبابي البلدي

الإغاثة الطبية تواصل تقديم خدماتها الصحية في مخيم جنين

الإغاثة الطبية تواصل تقديم خدماتها الصحية في مخيم جنين

مؤسسات مجتمع مدني تطلق اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد

مؤسسات مجتمع مدني تطلق اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تحيي انطلاقتها الـ 56 بوقفة إسناد مع الأسرى

النضال الشعبي تحيي انطلاقتها الـ 56 بوقفة إسناد مع الأسرى

قوات الاحتلال تقمع الأسرى في سجن النقب وسط حالة من التوتر

قوات الاحتلال تقمع الأسرى في سجن النقب وسط حالة من التوتر

​هيئة الأسرى توثّق شهادة اعتقال مؤلمة للأسيرين سامح غنيم وإبنه شادي

​هيئة الأسرى توثّق شهادة اعتقال مؤلمة للأسيرين سامح غنيم وإبنه شادي

بلدية غزة تعقد لقاءً مجتمعياً لتشكيل المجلس الشبابي البلدي

بلدية غزة تعقد لقاءً مجتمعياً لتشكيل المجلس الشبابي البلدي

الإغاثة الطبية تواصل تقديم خدماتها الصحية في مخيم جنين

الإغاثة الطبية تواصل تقديم خدماتها الصحية في مخيم جنين

مؤسسات مجتمع مدني تطلق اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد

مؤسسات مجتمع مدني تطلق اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد

هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل 130 مواطنا بينهم مصابون خلال الاجتياح الأخير

هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل 130 مواطنا بينهم مصابون خلال الاجتياح الأخير

اللجنة القانونية بالتشريعي بغزة تزور نقابة المحامين الشرعيين وتؤكد دعمها للعمل النقابي

اللجنة القانونية بالتشريعي بغزة تزور نقابة المحامين الشرعيين وتؤكد دعمها للعمل النقابي

منوعات

تامر عاشور يهاجم عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة

تامر عاشور يهاجم عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة

ريم مصطفى تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها بالمايوه

ريم مصطفى تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها بالمايوه

بالفيديو.. زياد برجي يستفز إليسا من جديد

بالفيديو.. زياد برجي يستفز إليسا من جديد

ما حقيقة ارتباط عزيز مرقة بلينا طهطاوي؟

ما حقيقة ارتباط عزيز مرقة بلينا طهطاوي؟

بالصور.. ابنة إيمان البحر درويش تصدم الجميع بصورته الأخيرة

بالصور.. ابنة إيمان البحر درويش تصدم الجميع بصورته الأخيرة

الحكم على مروة ثابت بالسجن 5 سنوات.. وهذه التفاصيل

الحكم على مروة ثابت بالسجن 5 سنوات.. وهذه التفاصيل

بالفيديو.. ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث برقصتها على &quot;رايقة&quot;

بالفيديو.. ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث برقصتها على "رايقة"

رامي صبري يرد على تصريحات عمرو مصطفى الأخيرة

رامي صبري يرد على تصريحات عمرو مصطفى الأخيرة

بالصور.. رزان مغربي ونجلها يلتقيان عمرو دياب في الساحل الشمالي

بالصور.. رزان مغربي ونجلها يلتقيان عمرو دياب في الساحل الشمالي

شاهد.. الظهور الأول لابن قصي خولي بشكل واضح

شاهد.. الظهور الأول لابن قصي خولي بشكل واضح

عربي

التلفزيون السوري: مقتل رجل أمن وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة

التلفزيون السوري: مقتل رجل أمن وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة

العراق: تحذيرات من آثار كارثية لأشد موجة حر منذ عقود

العراق: تحذيرات من آثار كارثية لأشد موجة حر منذ عقود

مباحثات بين السيسي ونظيره الجزائري حول القضايا الإقليمية

مباحثات بين السيسي ونظيره الجزائري حول القضايا الإقليمية

مصر تطلق مشروع طاقة ضخم في الصحراء الغربية

مصر تطلق مشروع طاقة ضخم في الصحراء الغربية