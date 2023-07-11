شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تحيي انطلاقتها الـ 56 بوقفة إسناد مع الأسرى

النضال الشعبي تحيي انطلاقتها الـ 56 بوقفة إسناد مع الأسرى
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، على ضرورة تدويل قضية الأسرى، وإيصال الرسائل حول معاناتهم والإجراءات القمعية التي يتعرضون لها لتشكيل رأي عام ضاغط ومساند لقضيتهم، وتوسيع دائرة المشاركة الجماهيرية في فعاليات الإسناد والتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة مراد حرفوش خلال احياء الجبهة لذكرى انطلاقتها 56 بوقفة إسناد وتضامن مع الاسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة، بمشاركة عددا من اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادر الجبهة والعشرات من المواطنين وأهالي الأسرى، أن الأسرى يتعرضون لسوء المعاملة التعسفية، واستخدام أساليب التهديد والابتزاز والقمع والاعتداء والتعذيب والإهمال الطبي، والاعتقال الإداري ولفترات متكررة وطويلة دون أي دليل قانوني، مبيناً أن كل ذلك يشكل مخالفات لقوانين لاهاي واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الأول، إضافة إلى أن الاعتقال والحرمان التعسفي من الحرية هو انتهاك صارخ للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف حرفوش "منذ العام 67 وحتى يومنا هذا، هناك أكثر من مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة قد تم اعتقالهم، وما زال حتى الآن هناك أكثر من 5 ألاف معتقل منهم ألف معتقل إداري و 32 امرأة و 160 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما، كما استشهد في سجون الاحتلال 237 أسيرا منذ عام 1967 بينهم 75 نتيجة جريمة الإهمال الطبي، التي كان آخرها جريمة استشهاد ناصر أبو حميد وخضر عدنان، وهناك 24 من المعتقلين الحاليين مصابون بالسرطان وأورام بدرجات متفاوتة، منهم الأسير وليد دقة الذي مضى على اعتقاله أكثر من 37 عاما".

وشدد أنّ "ضمان حقوق الأسرى وذويهم وأسرهم ومستحقاتهم، كما قضيتهم الوطنية والإنسانية، لا يجب أن تخضع للابتزاز والمساومة".

وطالب الحكومة الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين بضرورة بذل مزيد من الدعم لصمود الأسرى ورعاية أسرهم، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته والتدخل الفاعل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والعمل الجاد للإفراج عن كافة الأسرى.

وأضاف شكل مخيم جنين ملحة وطنية ووحدة ميدانية هامة هي ما نحتاجه من أجل الوصول للدولة المستقلة. ونريد ترجمة الوحدة على الواقع لمواجهة الاحتلال.

وتوجهت الجبهة بالتحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، مجددة العهد لشهداء الحركة الأسيرة وكافة شهداء شعبنا بمواصلة النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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