قوات الاحتلال تقمع الأسرى في سجن النقب وسط حالة من التوتر

رام الله - دنيا الوطنقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب الصحراوي، وسط حالة من التوتر الشديد.وذكر مكتب إعلام الأسرى أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت قسم 4 في سجن النقب.وأشار إلى أن القوات الاحتلال قامت بإفراغ القسم من الأسرى بصورة استفزازية، وسادت حالة توتر شديدة في السجن.وسادت حالة من التوتر خلال الأيام الماضية في سجن النقب، بعد تدهور صحة الأسير الفلسطيني المسن رائد بدوان، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وتقمع قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجونها، وتشرع في عمليات تفتيش واسعة، إلى جانب تخريب ممتلكات الأسرى.