شؤون فلسطينية

الأشغال تنتهي من إزالة الركام ضمن عملية إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها

الأشغال تنتهي من إزالة الركام ضمن عملية إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها
آثار العدوان على جنين ومخيمها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، انتهاء أعمال إزالة الركام بعد سبعة أيام من العمل المتواصل، وذلك لإزالة الآثار التي خلّفها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها الأسبوع الماضي.

وقال مدير وزارة الأشغال في جنين، عضو لجنة الإعمار للمدينة ومخيمها بسام مرعي لـ"وفا"، إن ثماني آليات تابعة للوزارة عملت منذ انتهاء العدوان على مدار سبعة أيام، على إزالة الركام والآثار التي خلّفها العدوان في شوارع المخيم.

وأشار مرعي إلى أن العدوان أدى إلى تدمير طرق بطول خمسة كيلومترات، مشيرا إلى أن الطواقم ستبدأ بهدم الأبنية الآيلة للسقوط بعد الانتهاء من حصر المنازل، مشيرا إلى أن الإحصائية الأولية تشير إلى أن خمسة منازل بحاجة إلى الإزالة بشكل كامل، وأن العدد مرشح للزيادة مع استمرار عملية حصر الأضرار.

وقال مرعي إن حجم الدمار للبنية التحتية في جنين كبير جداً، وإن التقديرات الأولية لحجم الخسائر تتراوح بين 18-20 مليون دولار، إذ أدى العدوان إلى خسائر في المباني الخاصة والعامة تتجاوز 12 مليون دولار، و3.5 مليون دولار في شبكة الطرق، وبلغ حجم التدمير في البنية التحتية وقطاع المياه قرابة ثلاثة ملايين دولار.

بدوره، قال رئيس لجنة حصر الأضرار وعضو لجنة الإعمار، مدير عام الحكم المحلي في جنين عبد المجيد مدنية لـ"وفا"، إن لجنة الحصر رفعت أول عطاء للجنة الإعمار بتكلفة 10 ملايين شيقل بشكل مبدئي لإعادة تأهيل الشوارع داخل المخيم فقط.

وأكد مدنية أن لجنة الحصر بدأت عملها حيث جرى تقسيم العمل إلى خمسة قطاعات تضم عدة لجان بالتعاون ما بين المؤسسات الشريكة والوزارات المختلفة واللجان الشعبية بالمخيم وبلدية جنين، حيث سيتم حصر الأضرار بأقصى سرعة، لبدء الإعمار بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

أخبار ذات صلة

غزة: مكافحة المخدرات تضبط 28 فرش حشيش جنوب القطاع

غزة: مكافحة المخدرات تضبط 28 فرش حشيش جنوب القطاع

النضال الشعبي تحيي انطلاقتها الـ 56 بوقفة إسناد مع الأسرى

النضال الشعبي تحيي انطلاقتها الـ 56 بوقفة إسناد مع الأسرى

قوات الاحتلال تقمع الأسرى في سجن النقب وسط حالة من التوتر

قوات الاحتلال تقمع الأسرى في سجن النقب وسط حالة من التوتر

​هيئة الأسرى توثّق شهادة اعتقال مؤلمة للأسيرين سامح غنيم وإبنه شادي

​هيئة الأسرى توثّق شهادة اعتقال مؤلمة للأسيرين سامح غنيم وإبنه شادي

الأشغال تنتهي من إزالة الركام ضمن عملية إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها

الأشغال تنتهي من إزالة الركام ضمن عملية إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها

بلدية غزة تعقد لقاءً مجتمعياً لتشكيل المجلس الشبابي البلدي

بلدية غزة تعقد لقاءً مجتمعياً لتشكيل المجلس الشبابي البلدي

الإغاثة الطبية تواصل تقديم خدماتها الصحية في مخيم جنين

الإغاثة الطبية تواصل تقديم خدماتها الصحية في مخيم جنين

مؤسسات مجتمع مدني تطلق اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد

مؤسسات مجتمع مدني تطلق اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تحيي انطلاقتها الـ 56 بوقفة إسناد مع الأسرى

النضال الشعبي تحيي انطلاقتها الـ 56 بوقفة إسناد مع الأسرى

قوات الاحتلال تقمع الأسرى في سجن النقب وسط حالة من التوتر

قوات الاحتلال تقمع الأسرى في سجن النقب وسط حالة من التوتر

​هيئة الأسرى توثّق شهادة اعتقال مؤلمة للأسيرين سامح غنيم وإبنه شادي

​هيئة الأسرى توثّق شهادة اعتقال مؤلمة للأسيرين سامح غنيم وإبنه شادي

بلدية غزة تعقد لقاءً مجتمعياً لتشكيل المجلس الشبابي البلدي

بلدية غزة تعقد لقاءً مجتمعياً لتشكيل المجلس الشبابي البلدي

الإغاثة الطبية تواصل تقديم خدماتها الصحية في مخيم جنين

الإغاثة الطبية تواصل تقديم خدماتها الصحية في مخيم جنين

مؤسسات مجتمع مدني تطلق اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد

مؤسسات مجتمع مدني تطلق اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد

هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل 130 مواطنا بينهم مصابون خلال الاجتياح الأخير

هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل 130 مواطنا بينهم مصابون خلال الاجتياح الأخير

اللجنة القانونية بالتشريعي بغزة تزور نقابة المحامين الشرعيين وتؤكد دعمها للعمل النقابي

اللجنة القانونية بالتشريعي بغزة تزور نقابة المحامين الشرعيين وتؤكد دعمها للعمل النقابي

منوعات

تامر عاشور يهاجم عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة

تامر عاشور يهاجم عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة

ريم مصطفى تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها بالمايوه

ريم مصطفى تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها بالمايوه

بالفيديو.. زياد برجي يستفز إليسا من جديد

بالفيديو.. زياد برجي يستفز إليسا من جديد

ما حقيقة ارتباط عزيز مرقة بلينا طهطاوي؟

ما حقيقة ارتباط عزيز مرقة بلينا طهطاوي؟

بالصور.. ابنة إيمان البحر درويش تصدم الجميع بصورته الأخيرة

بالصور.. ابنة إيمان البحر درويش تصدم الجميع بصورته الأخيرة

الحكم على مروة ثابت بالسجن 5 سنوات.. وهذه التفاصيل

الحكم على مروة ثابت بالسجن 5 سنوات.. وهذه التفاصيل

بالفيديو.. ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث برقصتها على &quot;رايقة&quot;

بالفيديو.. ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث برقصتها على "رايقة"

رامي صبري يرد على تصريحات عمرو مصطفى الأخيرة

رامي صبري يرد على تصريحات عمرو مصطفى الأخيرة

بالصور.. رزان مغربي ونجلها يلتقيان عمرو دياب في الساحل الشمالي

بالصور.. رزان مغربي ونجلها يلتقيان عمرو دياب في الساحل الشمالي

شاهد.. الظهور الأول لابن قصي خولي بشكل واضح

شاهد.. الظهور الأول لابن قصي خولي بشكل واضح

عربي

التلفزيون السوري: مقتل رجل أمن وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة

التلفزيون السوري: مقتل رجل أمن وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة

العراق: تحذيرات من آثار كارثية لأشد موجة حر منذ عقود

العراق: تحذيرات من آثار كارثية لأشد موجة حر منذ عقود

مباحثات بين السيسي ونظيره الجزائري حول القضايا الإقليمية

مباحثات بين السيسي ونظيره الجزائري حول القضايا الإقليمية

مصر تطلق مشروع طاقة ضخم في الصحراء الغربية

مصر تطلق مشروع طاقة ضخم في الصحراء الغربية