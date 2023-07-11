الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لجمهورية إندونيسيا لدى المنظمة



وأشاد الأمين العام بالمساهمة الكبيرة والأدوار النشطة التي تضطلع بها جمهورية إندونيسيا في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك دعمها للعمل الإسلامي المشترك من خلال مختلف المبادرات.



وجدد اهتمام المنظمة بتعزيز التعاون مع جمهورية إندونيسيا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بمساهمة السفير في تعزيز التعاون بين الجانبين خلال مدة عمله ممثلًا دائمًا لدى المنظمة.





رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في مكتبه، أمس الاثنين، السفير إيكو هارتونو، الممثل الدائم لجمهورية إندونيسيا، الذي قام بزيارة وداع.