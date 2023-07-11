بلدية غزة تعقد لقاءً مجتمعياً لتشكيل المجلس الشبابي البلدي

رام الله - دنيا الوطنعقدت بلدية غزة اللقاء المجتمعي الخاص بتشكيل المجلس الشبابي البلدي، ضمن جهود تعزيز دور الشباب في عملية اتخاذ القرار، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في عمل البلدية، وتمثيل الشباب أمام البلدية والاستماع لآرائهم في العمل البلدي.وحضر اللقاء الذي عقد في مركز رشاد الشوا الثقافي، عضو المجلس البلدي مروان الغول ممثلاً عن رئيس البلدية، ومدير عام الدراسات والتطوير المؤسسي في وزارة الحكم المحلي م. منى سكيك، ورئيسة قسم العلاقات العامة في البلدية أمل الحاج أحمد، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ومنها؛ جمعية منتدى التواصل، ومؤسسة ائتلاف أمان، ومؤسسة حشد، ومؤسسة مفتاح، والهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، وأعضاء الهيئة التأسيسية لتشكيل المجلس الشبابي البلدي.وجرى خلال اللقاء فتح باب التسجيل لمرحلة إضافية للمهتمين ولمن فاتهم التسجيل على الرابط الإلكتروني الذي نشرته البلدية على موقعها الإلكتروني لمدة 3 أيام بهدف إتاحة الفرصة أمام الراغبين بالتسجيل والالتحاق بالهيئة التأسيسية للمجلس.وأكد مروان الغول أهمية دور الشباب في تبني قضايا المجتمع والمشاركة في عملية صنع القرار، موضحاً أن الهدف الأساسي لتشكيل المجلس الشبابي للبلدية هو خلق جسم شبابي يمثل الشباب وقضاياهم أمام البلدية والاستماع لآرائهم وأخذها في العمل البلدي.بدورها تحدثت م. منى سكيك عن دور وزارة الحكم المحلي في تشكيل المجالس الشبابية في البلدية وأكدت أن الوزارة تشجع وتولي أهمية كبيرة للمجالس الشبابية ضمن رؤيتها تعزيز دور الشباب في عملية اتخاذ القرار وإيجاد أطر تمثلية لهم أمام هيئات الحكم المحلي.وتم خلال اللقاء عرض توضيحي لأهم إجراءات البلدية لتشكيل المجلس الشبابي، وشملت الإجراءات الإعلان عن فتح باب التسجيل إلكترونيا ثم فرز الأسماء ومطابقتها لشروط الترشح ثم فتح باب الترشح لعضوية الهيئة الإدارية من خلال تعبئة طلب الترشح على مدار ثلاثة أيام مروراً بتنفيذ اللقاء المجتمعي الذي يجمع أعضاء الهيئة التأسيسية للمجلس، كما تم عرض فيديو لتجربة منتدى التواصل في تشكيل مجلس بلدي في الهيئات المحلية.وفي نهاية اللقاء تم حصر الكشف النهائي للمتقدمين لعضوية الهيئة التأسيسية للمجلس الشبابي البلدي والذين سجلوا عبر الموقع الالكتروني للبلدية ومن خلال الحضور المباشر للقاء، حيث بلغ عدد المتقدمين نحو 241 متقدماً من فئة الشباب من كلا الجنسين ترشح منهم لعضوية الهيئة الإدارية للمجلس الشبابي 93 متقدماً.بدورها؛ أكدت أمل الحاج أحمد أنه سيتم نشر أسماء المتقدمين للهيئة التأسيسية للمجلس على صفحة البلدية على الفيس بوك ومنصات البلدية الأخرى وسيتم استقبال الطعون عليها في وحدة العلاقات العامة في البلدية.وأوضحت أن مهام المجلس تتركز في مجالات عدة أبرزها تمكين الشباب وتعزيز دورهم في العمل البلدي، خلق نماذج وطنية قادرة على الحوار، وتعزيز روح الانتماء والولاء للمدينة والبلدية من خلال تعزيز دورهم في صناعة القرار، وتمثيل الشباب في قضايا البلدية.