الإغاثة الطبية تواصل تقديم خدماتها الصحية في مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطنتواصل الإغاثة الطبية الفلسطينية تقديم خدماتها الصحية لأبناء شعبنا في جنين ومخيمها فيما يجري تكثيف تقديم تلك الخدمات والتي شرعت القيام بها منذ الساعات الأولى لعدوان الاحتلال عبر فرق المسعفين الميدانيين الذين بدورهم ساهموا في نقل جثامين الشهداء، وإسعاف المصابين والجرحى رغم ما تعرضوا له من خطر وسيارات الإسعاف الخاصة بهم جراء إطلاق جيش الاحتلال النار وقنابل الغاز عليهم وعلى مختلف الطواقم والفرق الطبية العاملة في الميدان وفي المستشفيات.فيما تواصل عيادتها المتنقلة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي جنين استكمالا لما قدمته عبر اقامتها لمركز إيواء الأهالي الذين أجبرهم جيش الاحتلال على ترك بيوتهم والمغادرة القسرية للمخيم، بعد ذلك افتتاح عيادة طبية تعمل داخل المخيم لتقديم الخدمات الطبية لسكانه إذ استقبلت الفرق العاملة في العيادة المتنقلة مئات الحالات من النساء والاطفال وكبار السن والمرضى بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري والقلب.ومن الجدير ذكره، أن فرق الاغاثة الطبية الفلسطينية من جنين والقدس، ورام الله ونابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم شاركت في تقديم الخدمات الصحية لأهلنا في جنين ومخيمها، وضواحيها في مشهد يعكس مدى التلاحم والترابط بين مختلف المكونات الجغرافية والشعبية الفلسطينية.وفي سياق متصل، قام مصطفى البرغوثي رئيس الاغاثة الطبية بزيارة جنين مرات عديدة أثناء، وبعد العدوان الغاشم عليها ليتابع مع محمد اسكافي مدير برنامج الطوارئ بالإغاثة الطبية وطواقمها العاملة أحوال الناس وسير عمل وأداء الفرق الطبية التابعة لها لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء شعبنا في جنين الذين صمدوا في وجه العدوان.وذكر البرغوثي أن الإغاثة الطبية الفلسطينية تعمل على مضاعفة جهودها من خلال إقامة العيادات الطبية المتنقلة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا الذين يتعرضون ومناطقهم لاعتداءات من الاحتلال والتي كان آخرها في جنين فيما ينضوي الى جانب الفرق العاملة عدد كبير من المتطوعات والمتطوعين في فرق الإسعافات الأولية الميدانية، والإرشاد والدعم النفسي يجري تدريبهم وتمكينهم ليصبحوا قادرين على إعانة المواطنين وقت الطوارئ لاسيما أثناء الاقتحامات والعدوانيات التي يشنها جيش الاحتلال.