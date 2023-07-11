شؤون فلسطينية

مؤسسات مجتمع مدني تطلق اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد

مؤسسات مجتمع مدني تطلق اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد ليصبح يوماً وطنياً "فلسطينياً" للدفاع عن المحاربين/ المحاربات الفلسطينيين للفساد، وليحييه الفلسطينيون في كل عام في مثل هذا اليوم.

جاء هذا الإطلاق؛ للدفاع عن الفاعلين/الفاعلات في مكافحة الفساد ومحاربته، ولرفع الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد، ولتوسيع المشاركة الشعبية والانخراط في الدفاع عن محاربي/ محاربات الفساد وعن غاياتهم، ووقوفاً في مواجهة محاولات السلطة التنفيذية لاستخدام سلطات الدولة ومواردها لمعاقبة محاربي/محاربات الفساد والبطش بهم بسبب فضحهم الفساد بدلاً عن استخدام سلطات الدولة ومؤسساتها لمحاكمة الفاسدين ومحاسبتهم على جرائمهم، كما يهدف هذا اليوم إلى التعريف بمحاربي/ محاربات الفساد من  "صحفيين/ صحفيات، ونشطاء/ ناشطات المجتمع المدني، وعاملين/ عاملات في القطاع العام"، ولتكريم أعمالهم باعتبارها رموزاً ونماذجاً دافعة للانخراط في محاربة الفساد.

ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم لتكريس سعي هؤلاء المحاربين/ المحاربات المتواصل من أجل إقامة دولة القانون والمؤسسات الفعّالة والخاضعة للمساءلة والمعززة لمبادئ العدالة الاجتماعية، ونظم النزاهة ومكافحة الفساد في إدارة الشأن والمال العام بانفتاح وشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. وكذلك لإعلاء قيم المواطنة المجسدة في وثيقة إعلان الاستقلال والمتمثلة بملكية المواطنين للدولة والمشاركة في بناء الهوية الثقافية للمجتمع وطبيعة الدولة، والمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق، والسعي لتكريس الحريات العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني بما فيها احترام حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وضمان احترام عمل مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

المحاربون الفلسطينيون / المحاربات الفلسطينيات للفساد أفراداً ومؤسسات يبتغون المصلحة العامة ويعلون شأنها، ويعملون بشكل مستمر لرفع الوعي العام بمحاربة الفساد، ويساهمون أو يحاولون المساهمة في رسم السياسات والمشاركة في تبني الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويحضون على تفعيل نظم المساءلة الرسمية، ويمارسون المساءلة المجتمعية الضاغطة لمحاسبة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب، وفضح الفساد.

وتم اختيار هذا اليوم الحادي عشر من تموز/ يوليو ليصادف يوم تقديم ممثلي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وهيئة الدفاع عنهم للائحة الدفاع في مواجهة الشكوى المقدمة من مؤسسة ديوان الرئاسة الفلسطينية وأثناء مثولهم أمام محكمة الصلح بمدينة رام الله، وذلك بسبب كشف ائتلاف أمان في تقريره السنوي للعام 2022 "واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين" بوجود شبهات إساءة استخدام المنصب العام من قبل بعض المسؤولين في قضية تبييض تمور المستوطنات.

 المؤسسات الموقعة:

شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية PNGO            الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب (بيالارا)

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (امان)     جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

شبكة الفنون الادائية الفلسطينية    مركز ابداع المعلم

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات)            الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء (استقلال)

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى)           المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة)

مؤسسة عبد المحسن القطان            المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)

مركز الدراسات النسوية         مؤسسة فلسطينيات

مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس)   مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان

مركز بيسان للبحوث والإنماء مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

الاكاديمية الفلسطينية لتعزيز النزاهة - نزاهة           مؤسسة فيصل الحسيني

مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)      المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)

مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة         

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