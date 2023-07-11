فرنسا تقرر تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، لتكون بلاده الدولة الأوروبية الثانية التي تزود كييف بهذا النوع من الصواريخ.وجاء ذلك خلال اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث قال ماكرون لدى وصوله إلى مكان انعقاد القمة في فيلينوس "قررنا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لمساعدتها في الدفاع عن نفسها".وأضاف الرئيس الفرنسي أن "فرنسا سترسل لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز "سكالب".وتابع ماكرون القول "اعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة الينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحد".