شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل 130 مواطنا بينهم مصابون خلال الاجتياح الأخير

هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل 130 مواطنا بينهم مصابون خلال الاجتياح الأخير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مخيم جنين، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأوضحت الهيئة على لسان محاميتها شيرين العراقي، عقب زيارة سجن (مجدو)، أن قوات الاحتلال اعتقلت 130 مواطنا بينهم مصابون من مخيم جنين، حيث حولت عددا منهم إلى الاعتقال الإداري.

وأشارت إلى أن هناك اكتظاظا عاليا في أقسام السجن، حيث قامت إدارته بفتح قسم إضافي مخصص لأسرى المخيم.

من جهته، قال ممثل سجن (مجدو) جاسر أبو سريس: "شهدنا فترة صعبة مع اجتياح مخيم جنين من حملة اعتقالات كبيرة والأعداد في ازدياد يوما بعد يوم، والقسم خالٍ من أي مقومات حياتية، ويجب أن يتم تجهيزه من ناحية الكانتينا والطعام، والمستلزمات الأساسية، ليستطيع الأسرى العيش بكرامة".

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