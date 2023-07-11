شؤون فلسطينية

اللجنة القانونية بالتشريعي بغزة تزور نقابة المحامين الشرعيين وتؤكد دعمها للعمل النقابي

اللجنة القانونية بالتشريعي بغزة تزور نقابة المحامين الشرعيين وتؤكد دعمها للعمل النقابي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
زارت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة، برئاسة محمد فرج الغول، وبمشاركة مقرر اللجنة مشير المصري، زيارة تفقدية لنقابة المحامين الشرعيين، لمتابعة سير العمل فيه.

وكان في استقبالهم رئيس مجلس نقابة المحامين الشرعيين أيمن أبو عيشة ومجموعة من أعضاء مجلس النقابة.

وهنأ الغول النقابة على سير الانتخابات فيها بشكل ديمقراطي، وانتخاب مجلس نقابي شامل ومتنوع، داعيا الجميع للحذو على طريق النقاب وتنفيذ انتخابات ديمقراطية.

ووجه الغول التحية للمحامين في يوم المحامي الفلسطيني، مؤكداً أن المجلس التشريعي يعمل باستمرار على تطوير عمل النقابات وتمكين عمل المحامين خاصة أننا بحاجة للمحامي القوي والمتمكن لخدمة أبناء شعبنا وفق القانون.

وبين أن أبواب المجلس التشريعي مفتوحة دائماً لتقديم أي مقترحات بشأن أي مشروع قانون يتعلق بالنقابة، داعياً النقابة للحفاظ على النسيج المجتمعي، شاكراً النقابة على إنجازاتها وخدماتها المقدمة للمحاميين الشرعيين خلال فترة قليلة.

من جانبه، رحب أبو عيشة باللجنة القانونية بالتشريعي، مشيراً إلى أن مجلس النقابة هو مجلس منتخب وجديد ومتنوع يضم عدد من التوجهات والفئات العمرية المختلفة، وهناك حالة انسجام إيجابي في الهيئة العامة ومجلس نقابة المحامين الشرعيين.

واستعرض إنجازات النقابة وخدماتها المقدمة للمحاميين الشرعيين منها شبكة الأمان الصحي، ومكتبة قانونية شاملة، وبرنامج القرض، وبعض المشاريع الخدماتية الأخرى، لافتاً إلى أنهم بصدد إطلاق إذاعة الكترونية متخصصة في الاحتفال الخاص بيوم المحامي الشرعي.

وشكر المجلس التشريعي على تواصله الدائم مع النقابة وإشراكهم في بعض مشاريع القوانين.

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