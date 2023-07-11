غزة: نقيب الموظفين يتحدث بشأن أزمة تأخر الرواتب

رام الله - دنيا الوطنتحدث نقيب الموظفين في قطاع غزة، خليل الزيان، اليوم الخميس، بشأن أزمة تأخر رواتب الموظفين في القطاع.وقال الزيان إننا " نرفض تأخير الرواتب الذي زاد من معاناة الموظفين خاصة بعد عيد الأضحى المبارك".وتابع في حديث لإذاعة (صوت الأقصى) المحلية أنه "لابد أن يتم حل موضوع الرواتب، ونطالب بسرعة صرفها دون أي عوائق أو مبررات".وطالب نقيب الموظفين أن "تصرف رواتب الموظفين على رأس كل شهر، مؤكداً خلال الحديث أن "وضع الموظفين صعب".ولفت إلى أنه تم التواصل مع "العمل الحكومي في عدة لقاءات، وأكدوا أن هناك أزمة مالية وضعف في الإيرادات ويجب أن تحل هذه الأزمة".