أسرى سجن (عوفر) يقررون خطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجون

رام الله - دنيا الوطنأكد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أن الأسرى في سجن (عوفر) قرروا القيام بخطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجون بحقهم.وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن "إغلاق الأقسام، وإعلان حل الهيئات التنظيمية اليوم، يأتي كخطوة أولية، احتجاجًا على التفتيشات اليومية، والمماطلة في تأخير إدخال أهالي الأسرى خلال الزيارة، والنقص الكبير في الملابس، والعقوبات اليومية بحقّهم، إلى جانب حالة الاكتظاظ داخل أقسام (المعبار)، وذلك مع ارتفاع أعداد المعتقلين الجدد، وعدم توفير الاحتياجات الأساسية لهم".