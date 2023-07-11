مباشر | اجتماع القاهرة يوليو 2023.. هل يحمل آمال جديدة للفلسطينيين؟

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
مستوطنون يقتحمون الأقصى - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك،  من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية قرب أبوابه.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

أخبار ذات صلة

أسرى سجن (عوفر) يقررون خطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجون

أسرى سجن (عوفر) يقررون خطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجون

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الخارجية تطالب الدول بالانتقال من مربع تشخيص الفاشية الإسرائيلية إلى دائرة فرض العقوبات

الخارجية تطالب الدول بالانتقال من مربع تشخيص الفاشية الإسرائيلية إلى دائرة فرض العقوبات

حماس: الاحتلال يُصعد من جريمة التطهير العرقي في القدس

حماس: الاحتلال يُصعد من جريمة التطهير العرقي في القدس

الرجوب يطلع أمين عام حزب جبهة التحرير الوطنية الجزائرية على أخر المستجدات

الرجوب يطلع أمين عام حزب جبهة التحرير الوطنية الجزائرية على أخر المستجدات

نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية يتسلم أمانة سر المجلس التنسيقي

نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية يتسلم أمانة سر المجلس التنسيقي

اشتية: لم نعد قادرين على الالتزام والإيفاء تجاه الموظفين بسبب الخصومات الإسرائيلية

اشتية: لم نعد قادرين على الالتزام والإيفاء تجاه الموظفين بسبب الخصومات الإسرائيلية

المرور بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الرجوب يطلع أمين عام حزب جبهة التحرير الوطنية الجزائرية على أخر المستجدات

الرجوب يطلع أمين عام حزب جبهة التحرير الوطنية الجزائرية على أخر المستجدات

نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية يتسلم أمانة سر المجلس التنسيقي

نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية يتسلم أمانة سر المجلس التنسيقي

أهالي أسرى من غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن رامون

أهالي أسرى من غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن رامون

نابلس: الاحتلال يصيب مواطناً ويعتقل آخرين خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد

نابلس: الاحتلال يصيب مواطناً ويعتقل آخرين خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

منوعات

ما حقيقة ارتباط عزيز مرقة بلينا طهطاوي؟

ما حقيقة ارتباط عزيز مرقة بلينا طهطاوي؟

بالصور.. ابنة إيمان البحر درويش تصدم الجميع بصورته الأخيرة

بالصور.. ابنة إيمان البحر درويش تصدم الجميع بصورته الأخيرة

الحكم على مروة ثابت بالسجن 5 سنوات.. وهذه التفاصيل

الحكم على مروة ثابت بالسجن 5 سنوات.. وهذه التفاصيل

بالفيديو.. ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث برقصتها على &quot;رايقة&quot;

بالفيديو.. ياسمين عبد العزيز تتصدر محركات البحث برقصتها على "رايقة"

رامي صبري يرد على تصريحات عمرو مصطفى الأخيرة

رامي صبري يرد على تصريحات عمرو مصطفى الأخيرة

بالصور.. رزان مغربي ونجلها يلتقيان عمرو دياب في الساحل الشمالي

بالصور.. رزان مغربي ونجلها يلتقيان عمرو دياب في الساحل الشمالي

شاهد.. الظهور الأول لابن قصي خولي بشكل واضح

شاهد.. الظهور الأول لابن قصي خولي بشكل واضح

الموت يفجع الفنان مصطفى قمر

الموت يفجع الفنان مصطفى قمر

شاهد.. شيرين عبد الوهاب بأحضان زوجها في الساحل الشمالي

شاهد.. شيرين عبد الوهاب بأحضان زوجها في الساحل الشمالي

عمرو دياب يتصدر محركات البحث بعد &quot;قولي اسمي&quot;

عمرو دياب يتصدر محركات البحث بعد "قولي اسمي"

عربي

العراق: تحذيرات من آثار كارثية لأشد موجة حر منذ عقود

العراق: تحذيرات من آثار كارثية لأشد موجة حر منذ عقود

مباحثات بين السيسي ونظيره الجزائري حول القضايا الإقليمية

مباحثات بين السيسي ونظيره الجزائري حول القضايا الإقليمية

مصر تطلق مشروع طاقة ضخم في الصحراء الغربية

مصر تطلق مشروع طاقة ضخم في الصحراء الغربية

مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل

مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل