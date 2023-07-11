حماس: الاحتلال يُصعد من جريمة التطهير العرقي في القدس

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم إن "إخلاء سلطات الاحتلال لمنزل عائلة "صب لبن" في مدينة القدس المحتلة وتسليمه للمستوطنين ، تصعيد لجريمة التطهير العرقي ضد شعبنا في المدينة المحتلة".





وتابع أن "هذه الجريمة جزء من الحرب الصهيونية على الهوية العربية للقدس، وامتداد للحرب الدينية على مقدساتنا، وانتهاك لكل القوانين الدولية والأعراف الانسانية".





وشدد على أن المطلوب "موقف واضح وعملي من المجتمع والمؤسسات الدولية من جريمة التهجير التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أهلنا في القدس، وعدم الاكتفاء بالإدانة الإعلامية".

رام الله - دنيا الوطن