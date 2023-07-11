الرجوب يطلع أمين عام حزب جبهة التحرير الوطنية الجزائرية على أخر المستجدات

رام الله - دنيا الوطنأطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) الفريق جبريل الرجوب، أمس الاثنين في العاصمة الجزائرية أمين عام حزب جبهة التحرير الوطنية الجزائرية أبو الفضل بعجي على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، بحضور سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة وعدد من قيادات الحزب.وأطلع الرجوب مضيفه على ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصاعد في الإرهاب الرسمي الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا وخاصة القتل بدم بارد وهدم للبيوت وتوسع استيطاني وتواصل محاولات تهويد مدينة القدس وطمس هويتها العربية الإسلامية المسيحية.وفي سياق أخر، ثمن الرجوب مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا في هذا السياق التزام حركة (فتح) وعلى رأسها الرئيس عباس بتوفير كل ما يمكن لإنجاح هذه المبادرة، لافتا إلى أن نجاح هذه المبادرة بإنهاء الانقسام أحد السبل نحو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.كما هنأ الرجوب بعجي والجزائر قيادة وشعبا بالذكرى ال 61 لاستقلال الجزائر الشقيق، آملا أن يديم الله الأمن والأمان عليهم، وأن تحقق الجزائر مزيدا من التقدم والازدهار.بدوره، جدد بعجي التأكيد على موقف حزبه الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وكفاحه لاسترجاع أرضه المسلوبة، وأن القضية الفلسطينية وجدانية ولها تجليات في الإجماع والسياسة ولدى كل مواطن جزائري.وشدد بعجي على أهمية لم الشمل الفلسطيني وإنهاء الانقسام كخطوة هامة وضرورية نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.