نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية يتسلم أمانة سر المجلس التنسيقي

رام الله - دنيا الوطنتسلم نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ورئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة عائد أبو رمضان أمس الاثنين، أمانة سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، بحضور أمانة سر المجلس سابقاً ممثلة بنائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية أسامة النعسان، وأعضاء المجلس من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة.وأشاد أبو رمضان بالجهود السابقة لأمانة سر المجلس التنسيقي، مؤكداً استمرار جهود اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية بصفته الحاضنة الممثلة للقطاع الخاص الفلسطيني، من أجل خدمة جميع مكونات القطاع الخاص، وتدعيم وتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال استثمار كافة العلاقات المحلية والخارجية للاتحاد.من جانبه، استعرض نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية أبرز الإنجازات لأمانة سر المجلس التنسيقي، معرباً عن شكره لرؤساء مؤسسات القطاع الخاص لدورهم الفاعل خلال الفترة السابقة.يشار إلى أنه تم تسليم أمانة سر المجلس التنسيقي في الضفة الغربية لرئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عبده إدريس يوم الخميس الماضي، من طرف رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في حينه نور الدين جردات.