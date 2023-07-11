دولي

الرئيس الأميركي يؤيد خطة تسليم طائرات إف 16 إلى تركيا

الرئيس الأميركي يؤيد خطة تسليم طائرات إف 16 إلى تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس جو بايدن يؤيد خطة تسليم طائرات إف 16 إلى تركيا.

وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي "يمكنكم توقع أن يتحدث الرئيس بايدن والرئيس أردوغان في فيلنيوس".

ويأتي ذلك، فيما أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيلتقيان خلال قمة الناتو في ليتوانيا، التي تبدأ اليوم الثلاثاء.

كما أكد سوليفان أن واشنطن تؤيد فكرة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

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