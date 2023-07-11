النخالة: اعتقالات السلطة لكوادر الجهاد بالضفة تُعرّض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل

رام الله - دنيا الوطنقال زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الثلاثاء، إن "الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية تعرّض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل".وكانت حركة الجهاد الإسلامي، أكدت في وقت سابق تلقيها دعوة مصرية للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين الذي تستضيفه القاهرة في 30 من الشهر تموز/ يوليو الجاري.وكان عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، قال إن الرئيس محمود عباس وجه دعوة لكافة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لحضور الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة أواخر الشهر الجاري.وأضاف الأحمد، في تصريح لـ (تلفزيون فلسطين)، الأحد الماضي، أن الدعوات التي وجهها الرئيس عباس تمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر، مشيراً إلى أن الدعوات قد سلمت لكافة الفصائل، دون استثناء.