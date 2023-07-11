شاهد: تجدد المظاهرات وإغلاق طرقات في إسرائيل رفضاً للإصلاحات القضائية





وصادق (كنيست) بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.









ومن المتوقع أن تستمر الخطوات الاحتجاجية خلال ساعات النهار على أن تتصاعد في ساعات المساء.



وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال ثقة 64 من أعضاء (كنيست)، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص الذي يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.



ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.









وأغلق عشرات المتظاهرات، طرقات رئيسة في منطقة تل أبيب، وذلك ضمن الاحتجاجات على إضعاف جهاز القضاء، حيث شهدت العديد من الطرقات اختناقات مرورية.ومن المتوقع أن تستمر الخطوات الاحتجاجية خلال ساعات النهار على أن تتصاعد في ساعات المساء.وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال ثقة 64 من أعضاء (كنيست)، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص الذي يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتجدد المظاهرات ضد الإصلاحات القضائية وذلك بعد مصادقة (كنيست) بالقراءة الأولى على الحد من صلاحيات المحكمة العليا.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن "الاحتجاجات سوف تعم إسرائيل اليوم ضد التغييرات القضائية فيما يسمى "يوم الشلل الوطني"، وذلك بعد مصادقة (كنيست) بالقراءة الأولى على تقليص "حجة المعقولية" أي الحد من صلاحيات المحكمة العليا".بدوره، قال أعلن زعيم المعارضة بيني غانتس إن "العديد من الإسرائيليين سيخرجون اليوم للتظاهر ضد انقلاب النظام الذي يهدد الديمقراطية الإسرائيلية".وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن "قوات الشرطة ضبطت عددًا من المتظاهرين بالقرب من مكابي ريعوت وبحوزتهم أكثر من 10 إطارات يشتبه في نيتهم حرقها في مظاهرات اليوم ضد الخطة القضائية".ولفتت إذاعة جيش الاحتلال إلى أنه تم :"استدعاء شاحنات ضخ المياه لإخلاء المتظاهرين من شارع 1 وسط اندلاع صدامات مع قوات الشرطة".