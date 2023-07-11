طقس فلسطين: تفاصيل كتلة هوائية حارة وجافة تضرب البلاد

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القدس 30-20 35-25 36-25 بيت لحم 30-20 35-25 36-25 رام الله والبيرة 29-19 34-24 35-24 طولكرم 32-23 34-25 35-25 نابلس 31-21 36-25 36-25 قلقيلية 32-23 34-25 35-25 جنين 35-23 39-25 40-25 سلفيت 30-20 35-25 36-25 طوباس 36-24 40-26 41-26 روابي 31-21 35-25 36-25 الخليل 29-19 34-24 35-24 غزه 31-24 33-25 33-25 أريحا 41-27 45-29 46-29 خانيونس 31-24 33-25 33-25 الأغوار الشمالية 39-25 43-27 44-27 رفح 32-23 34-24 34-24

رام الله - دنيا الوطنيشهد طقس فلسطين اليوم الثلاثاء أجواءً حارة نسبياً إلى حارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون طقس فلسطين هذه الليلة، يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وحول طقس فلسطين يوم الأربعاء تضرب البلاد كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة لذا يكون الجو حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار , حيث يتوقع أن تستمر هذه الموجة لعدة أيام، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الخميس يكون طقس فلسطين حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الإخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: