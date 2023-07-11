شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: تفاصيل كتلة هوائية حارة وجافة تضرب البلاد

طقس فلسطين: تفاصيل كتلة هوائية حارة وجافة تضرب البلاد
طقس فلسطين يشهد أجواء حارة وجافة
رام الله - دنيا الوطن
يشهد طقس فلسطين اليوم الثلاثاء أجواءً حارة نسبياً إلى حارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون طقس فلسطين هذه الليلة، يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحول طقس فلسطين يوم الأربعاء تضرب البلاد كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة لذا يكون الجو حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار , حيث يتوقع أن تستمر هذه الموجة لعدة أيام،  حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس يكون طقس فلسطين حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الإخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر:

 1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 30-20 35-25 36-25 بيت لحم 30-20 35-25 36-25
رام الله والبيرة 29-19 34-24 35-24 طولكرم 32-23 34-25 35-25
نابلس 31-21 36-25 36-25 قلقيلية 32-23 34-25 35-25
جنين 35-23 39-25 40-25 سلفيت 30-20 35-25 36-25
طوباس 36-24 40-26 41-26 روابي 31-21 35-25 36-25
الخليل 29-19 34-24 35-24 غزه 31-24 33-25 33-25
أريحا 41-27 45-29 46-29 خانيونس 31-24 33-25 33-25
الأغوار الشمالية 39-25 43-27 44-27 رفح 32-23 34-24 34-24

أخبار ذات صلة

وفاة حاجّة فلسطينية عقب وصولها قطاع غزة

وفاة حاجّة فلسطينية عقب وصولها قطاع غزة

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طقس فلسطين: تفاصيل كتلة هوائية حارة وجافة تضرب البلاد

طقس فلسطين: تفاصيل كتلة هوائية حارة وجافة تضرب البلاد

خلال لقائه روائيين وكتاب عرب.. اشتية: زيارة فلسطين رسالة تضامن مع شعبنا لتعزيز صموده

خلال لقائه روائيين وكتاب عرب.. اشتية: زيارة فلسطين رسالة تضامن مع شعبنا لتعزيز صموده

وصول الفوج الثاني من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح

وصول الفوج الثاني من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح

كم بلغ عدد الأضاحي التي ذُبحت خلال عيد الأضحى في غزة؟

كم بلغ عدد الأضاحي التي ذُبحت خلال عيد الأضحى في غزة؟

هيئة مقدسية: الاحتلال يعرقل مشاريع الإعمار بالأقصى لصالح تهويده

هيئة مقدسية: الاحتلال يعرقل مشاريع الإعمار بالأقصى لصالح تهويده

موجة حارة تضرب فلسطين في الأيام المقبلة.. وهذه تفاصيلها

موجة حارة تضرب فلسطين في الأيام المقبلة.. وهذه تفاصيلها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

خلال لقائه روائيين وكتاب عرب.. اشتية: زيارة فلسطين رسالة تضامن مع شعبنا لتعزيز صموده

خلال لقائه روائيين وكتاب عرب.. اشتية: زيارة فلسطين رسالة تضامن مع شعبنا لتعزيز صموده

وصول الفوج الثاني من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح

وصول الفوج الثاني من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح

هيئة مقدسية: الاحتلال يعرقل مشاريع الإعمار بالأقصى لصالح تهويده

هيئة مقدسية: الاحتلال يعرقل مشاريع الإعمار بالأقصى لصالح تهويده

موجة حارة تضرب فلسطين في الأيام المقبلة.. وهذه تفاصيلها

موجة حارة تضرب فلسطين في الأيام المقبلة.. وهذه تفاصيلها

اشتية يبحث مع الوزير الأول السنغافوري التعاون المشترك

اشتية يبحث مع الوزير الأول السنغافوري التعاون المشترك

التربية تبحث مع وفد تعليمي روسي سبل تطوير التعاون

التربية تبحث مع وفد تعليمي روسي سبل تطوير التعاون

المنتدى النقابي لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين يقر خطته الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة

المنتدى النقابي لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين يقر خطته الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة

إطلاق ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية وإعلان الفائزين بدرع غسان كنفاني وجائزته

إطلاق ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية وإعلان الفائزين بدرع غسان كنفاني وجائزته

منوعات

رامي صبري يرد على تصريحات عمرو مصطفى الأخيرة

رامي صبري يرد على تصريحات عمرو مصطفى الأخيرة

بالصور.. رزان مغربي ونجلها يلتقيان عمرو دياب في الساحل الشمالي

بالصور.. رزان مغربي ونجلها يلتقيان عمرو دياب في الساحل الشمالي

شاهد.. الظهور الأول لابن قصي خولي بشكل واضح

شاهد.. الظهور الأول لابن قصي خولي بشكل واضح

الموت يفجع الفنان مصطفى قمر

الموت يفجع الفنان مصطفى قمر

شاهد.. شيرين عبد الوهاب بأحضان زوجها في الساحل الشمالي

شاهد.. شيرين عبد الوهاب بأحضان زوجها في الساحل الشمالي

عمرو دياب يتصدر محركات البحث بعد &quot;قولي اسمي&quot;

عمرو دياب يتصدر محركات البحث بعد "قولي اسمي"

أحمد سعد يشوّق الجمهور لأعماله الجديدة

أحمد سعد يشوّق الجمهور لأعماله الجديدة

فيلم إنشالله ولد يُبهر الحضور في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك

فيلم إنشالله ولد يُبهر الحضور في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك

بالفيديو.. فيفي عبده تتعرض لأزمة صحية خطيرة

بالفيديو.. فيفي عبده تتعرض لأزمة صحية خطيرة

من داخل الجيم.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

من داخل الجيم.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

عربي

مباحثات بين السيسي ونظيره الجزائري حول القضايا الإقليمية

مباحثات بين السيسي ونظيره الجزائري حول القضايا الإقليمية

مصر تطلق مشروع طاقة ضخم في الصحراء الغربية

مصر تطلق مشروع طاقة ضخم في الصحراء الغربية

مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل

مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل

وزير الخارجية السعودي يتلقّى رسالة خطية من نظيره الروسي

وزير الخارجية السعودي يتلقّى رسالة خطية من نظيره الروسي