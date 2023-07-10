شؤون فلسطينية

خلال لقائه روائيين وكتاب عرب.. اشتية: زيارة فلسطين رسالة تضامن مع شعبنا لتعزيز صموده

خلال لقائه روائيين وكتاب عرب.. اشتية: زيارة فلسطين رسالة تضامن مع شعبنا لتعزيز صموده
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "إن معركتنا مع الاحتلال هي على الأرض والإنسان والمال، وهناك معركة من أسوأ المعارك التي تشنها علينا إسرائيل وهي الحرب على الرواية الفلسطينية وتزويرها، ونحن في الحكومة أخذنا على أنفسنا عهدا إلى جانب مهامنا الأخرى أن نكون حماة الرواية عن فلسطين والرواية الفلسطينية".

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، وفدا من الروائيين والكتاب العرب والفلسطينيين المشاركين في ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية، وإعلان الفائزين بدرع غسان كنفاني، بحضور وزير الثقافة عاطف أبو سيف، وطاقم من الوزارة.

وأكد اشتية أن زيارة الروائيين والكتاب العرب فلسطين زيارة مهمة بكل معانيها، ورسالة بأن زيارة السجين لا تعني تطبيعا مع السجان، وهي رسالة تضامن مع شعبنا لرفع معنوياته وعزيمته، وصموده.

ودعا اشتية الروائيين والكتاب العرب إلى تعزيز الرواية عن فلسطين، مشددا على أننا سنبقى نؤمن بعمقنا العربي، كما ايماننا بأن فلسطين تعشعش في قلب كل عربي.

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