دولي

البيت الأبيض يعقب على تصريحات أردوغان حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

البيت الأبيض يعقب على تصريحات أردوغان حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي
البيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
عقب البيت الأبيض على كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قائلا "إن واشنطن تدعم تطلعات تركيا، لكن تركيزها يظل على انضمام السويد إلى الناتو".

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "الولايات المتحدة تدعم دائما تطلعات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتواصل القيام بذلك، ويبقى تركيزها على السويد للانضمام إلى الناتو".

وأضاف أن "انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يظل موضوع مناقشات بين أنقرة وبروكسل".

ودعا الرئيس التركي، في تصريح اليوم الاثنين، حلف "الناتو" إلى إيلاء الأولوية لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قبل الحديث عن عضوية السويد في "الناتو".

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