شؤون فلسطينية

كم بلغ عدد الأضاحي التي ذُبحت خلال عيد الأضحى في غزة؟

كم بلغ عدد الأضاحي التي ذُبحت خلال عيد الأضحى في غزة؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الاثنين، عن كميات الأضاحي التي تم استهلاكها في قطاع غزّة، خلال موسم عيد الأضحى لعام 2023.

وأكّدت الوزارة في بيان لها، أنّ كميات الأضاحي التي تم ذبحها في موسم الأضاحي للعام 2023، بلغت نحو 17 ألف رأس من العجول، و24 ألف رأس من الأغنام.

وقالت إن: "الأسعار تراوحت ما بين 18- 23 شيكل للعجول، وما بين 5.5- 6 دينار للأغنام.

وأوضحت أن عدد الأسر المضحية بلغت حوالي 130ألف أسرة بنسبة 28%من إجمالي عد السكان، مبينة أن هناك انخفاض في نسبة العجول المذبوحة لدي الجمعيات بنسبة تصل 30% عن العام الماضي 2022وهو ما تم لمسه لدى الجمهور، كما أن هناك ارتفاع نسبي في الأضاحي بالأغنام، حيث بلغت الأعداد حوالي 24 ألف، وذلك للارتفاع النسبي لأسعار لحوم العجول.

وأشارت إلى أن طواقمها الفنية من خلال الإدارة العامة للخدمات البيطرية قامت بمتابعة عمل المسالخ المؤقتة وذلك بوضع الشروط الفنية الخاصة بعملها خلال فترة العيد، ومن أهم هذه الشروط كانت وجود طبيب بيطري للإشراف على كل ما يخص عملية الذبح وتوابعها ليتم الوصول للمستهلك بمنتج سليم ذو جودة عالية، وضمن ظروف صحية تتسم بالأمان.

وتابعت: "تميزت أضاحي العام الحالي بالجودة ولم تحدث عمليات إتلاف تذكر وتمت المتابعة الميدانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كالبلديات ووزارة الداخلية"، مُبيّنةً أنّ جهود الوزارة ركزت على أهمية مراعاة الإجراءات والشروط الصحية لعمل المسالخ المركزية التابعة للبلديات، والمسالخ الخاصة التابعة لكبار لتجار العجول داخل حظائرهم.

ونفذت وزارة الزراعة العشرات من الجولات الميدانية المكثفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك على المسالخ المؤقتة لذبح الأضاحي، وذلك لمتابعة النظافة والشروط الصحية والفنية للمسالخ والمبردات والعاملين بها وسلامة أدوات ومعدات الذبح، إضافة الى متابعة عملية حفظ اللحوم داخل المبردات وعملية تغليفها ونقلها وتداولها عبر وسائل النقل المبردة لأماكن توزيعها مع مراعاة كافة الشروط الصحية والسليمة والآمنة لكافة عمليات التداول لضمان وصول لحوم الأضاحي للمواطنين بصورة سليمة وآمنة وصحي.

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