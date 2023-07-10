شؤون فلسطينية

هيئة مقدسية: الاحتلال يعرقل مشاريع الإعمار بالأقصى لصالح تهويده

هيئة مقدسية: الاحتلال يعرقل مشاريع الإعمار بالأقصى لصالح تهويده
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة أمناء الأقصى إن "الاحتلال يعرقل ويمنع مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى المبارك بهدف حسم المعركة في مدينة القدس المحتلة لصالح مشاريعه التهويدية، وتكون السيطرة والسيادة للاحتلال ولجماعات الهيكل المتطرفة".

ونبه عضو هيئة أمناء الأقصى الباحث المقدسي فخري أبو دياب، إلى أن سلطات الاحتلال تتدرج في فرض وقائع تهويدية على المسجد الأقصى، وتغيير الوضع القانوني والديني والتاريخي للمسجد، وسحب الصلاحيات بشكل كامل من دائرة الأوقاف الإسلامية وتفريغ الوصاية الأردينة.

وذكر أبو دياب أن الاحتلال يسحب كل صلاحيات الأوقاف ويبقيها على رعاية شؤون المصلين المسلمين، ويعتمد على استراتيجيات وخطط لاستثمار كل خطوة على طريق تهويد المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا واقتطاع جزء من المسجد وتحديدا منطقة باب الرحمة، لإقامة مكان لأداء طقوسهم التلمودية، وإيجاد موطئ قدم لهم للانطلاق لاحقا لخطوات أكثر تقدما.

وشدد على أن الاحتلال يسابق الزمان بشكل متسارع لفرض مزيد من الخطوات التهويدية، مستغلاً الأوضاع في المنطقة ووجود حكومة شريكة لجماعات الهيكل، لفرض مشاريع تهويدية في مدينة القدس المحتلة.

وتابع: "إذا لم يكن هناك ردات فعل حقيقية ومخططات طويلة الأمد مضادة لمخططات التهويد وتجابهها، وعلى كافة المستويات الفلسطينية والعربية والإسلامية، فإن الاحتلال سيواصل مخططاته حتى تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا ووصولا لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم".

ودعا أبو دياب الكل الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى، إلى شد الرحال إليه والاعتكاف والرباط في باحاته، والتصدي لمخططات الاحتلال ودعم صمود المرابطين وبناء استراتيجيات حقيقية للتصدي لمخططات الاحتلال.

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