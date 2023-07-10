شؤون فلسطينية

موجة حارة تضرب فلسطين في الأيام المقبلة.. وهذه تفاصيلها

موجة حارة تضرب فلسطين في الأيام المقبلة.. وهذه تفاصيلها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء اليوم الإثنين، عن تطورات طقس فلسطين والكتلة الهوائية الحارة جداً التي تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة.

وقال العلامي: "إن موجة حارة هي الأولى لهذا الموسم تؤثر على البلاد بدءاً من يوم الأربعاء وتستمر لعدة أيام".

واكتن هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أفادت صباحاً بأن موجة حر طويلة ستجتاح إسرائيل اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، تصل إلى 46 درجة في بعض المدن بما في ذلك مدينة بيسان.

وستبلغ درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة اعتبارًا من يوم غد، وستبلغ ذروتها الخميس من الأسبوع الجاري ومن المتوقع أن تستغرق هذه الموجة لمدة أسبوع تقريبًا.

وستكون درجات الحرارة أعلى من 30 درجة في جميع المناطق، وأكثر من 40 درجة في الجنوب والشرق. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 32 درجة على الساحل يوم الخميس، لكن الرطوبة ستكون عالية جدًا.

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