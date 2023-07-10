مع استمرار المظاهرات.. نتنياهو يرفض اقتراح هرتسوغ بخصوص القضاء

رام الله - دنيا الوطنرفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مسا اليوم الاثنين، اقتراح الرئيس يتسحاق هرتسوغ بشأن التشريعات القضائية وتأجيل التعديلات عليها.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن نتنياهو رفض اقتراح هرتسوغ، وقال: "لن أوقف التشريعات القضائية".بدورهم، هدد مسؤولون كبار في الائتلاف الحكومي أنه " في حال تم تجميد التشريعات مرة أخرى، فإن الحكومة ستنهار".يشار إلى أن مظاهرات المعارضة الإسرائيلية والرافضين لخطة نتنياهو للسيطرة على القضاء، "تشتعل" في هذه الساعات مع قرب صدور قرار خلال جلسة (كنيست) حول الأمر.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حرس (كنيست) قام بتفرقة محتجين بالقوة توافدوا لعرقلة تصويت يتعلق بصلاحيات قضاة المحكمة العليا.