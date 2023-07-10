شؤون فلسطينية

التربية تبحث مع وفد تعليمي روسي سبل تطوير التعاون

التربية تبحث مع وفد تعليمي روسي سبل تطوير التعاون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وكيل وزارة التربية والتعليم نافع عساف مع وفد من وزارة التعليم الروسية برئاسة مدير التعاون الدولي في الوزارة الروسية عثمان راسخنوف، اليوم الإثنين، سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، الذي حضره الوكيلان المساعدان للشؤون التعليمية والطلابية أيوب عليان، وصادق الخضور، ومدير عام التعليم المدرسي طارق علاونة، ونائب ممثل روسيا الاتحادية في فلسطين ألكسي فايزوف، أكد الوكيل عساف أهمية الشراكة بين البلدين في مجالات التبادل التعليمي، والتعليم المهني والتقني، والنشاطات والمسابقات المختلفة وغيرها، لافتا إلى ضرورة تفعيل دور لجنة الخبراء لتنفيذ الاتفاقية الموقعة ومتابعة سير عملها، وثمن العلاقة الناجزة بين روسيا الاتحادية وفلسطين، خاصة على صعيد القطاع التعليمي.

بدوره، أطلع راسخنوف الوكيل عساف على البرامج التعليمية في الجمهورية الروسية والخدمات التعليمية التي تقدمها، مشيرا إلى أهمية فتح مراكز لتعليم اللغة الروسية في فلسطين، واختيار 3 مدراس لتعليم اللغة الروسية.

من جهته، قدم علاونة عرضا حول الأنظمة الإلكترونية التي تطبقها الوزارة في التواصل مع المدارس والطلبة، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجربة الروسية في هذا الإطار.

وفي سياق متصل، قام الوفد بجولة في مدرسة الصداقة الروسية الفلسطينية بمديرية بيت لحم والتقى مع مدير عام التربية بسام جبر، الذي أطلع أعضاء الوفد على تاريخ بناء المدرسة الممولة من الحكومة الروسية منذ عام 2013، وأشاد ببرنامج تعليم اللغة الروسية فيها القائم منذ عام 2014 وحتى الآن.

يشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي استكمالا وتتويجا لمشاركة الوكيل عساف في مؤتمر وزراء التعليم على مستوى العالم، الذي عقد مؤخرا في روسيا، حيث تم الاتفاق على عقد زيارات تبادلية ولقاءات افتراضية من أجل إجراء مزيد من المشاورات في هذا المجال.

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