مصر تطلق مشروع طاقة ضخم في الصحراء الغربية

رام الله - دنيا الوطنأطلقت مصر، اليوم الاثنين، مشروعا عملاقا لربط حقل ريفين للغاز في محافظة الإسكندرية بمجمع الغازات في الصحراء الغربية (المصرية).وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، إن هناك أهمية لتعظيم الدور المصري في صناعة الغاز الطبيعي، الذي توفرت له رؤية واضحة استندت للإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي، وفق ما جاء في بيان لوزارة البترول المصرية.ولفت الوزير إلى نجاح مصر في بناء علاقات دولية وإقليمية متميزة، وتعاونها مع شركاء موثوقين لتنمية إنتاجها من الثروات الطبيعية وزيادته، فضلا عن حرص قطاع النفط باستمرار على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والمقومات اللازمة لنجاحها.ويأتي ذلك خلال افتتاح التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط حقل ريفين للغاز في مصر، وهو أحد حقول منطقة امتياز شمال الإسكندرية، حيث تتولى شركة النفط البريطانية "بي بي" تطويره بمجمع الغازات بالصحراء الغربية، الذي تشغله الشركة المصرية للغازات الطبيعية (غاسكو) بالإسكندرية.واستمع الوزير إلى عرض توضيحي من رئيس شركة "غاسكو" المهندس ياسر صلاح، تضمن ما تحقق في مشروع ربط حقل ريفين للغاز في مصر بمجمع غازات الصحراء الغربية، والذي يعد مثالا واقعيا للإسراع بتنفيذ المشروعات النفطية اللازمة لزيادة وتأمين الإنتاج.وتابع أن "ربط حقل ريفين للغاز جاء لتغذية المجمع من حقول البحر المتوسط، بخلاف التغذية الرئيسة للمجمع من غازات حقول الصحراء الغربية، مما يعمل على زيادة تأمين التغذية ويحقق الاستفادة الكاملة من الغازات الغنية بالمشتقات المُكتشفة في البحر المتوسط، تحقيقا لما تستهدفه استراتيجية الوزارة من تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي ومشتقاته".ولفت رئيس غاسكو إلى أن شركته أنشأت خطا لنقل إنتاج حقل ريفين للغاز من منطقة رشيد إلى مجمع غازات الصحراء الغربية بطول 70 كيلومترا وقطر 30 بوصة، بالإضافة إلى مد وصلة بطول 5 كيلومترات وقطر 18 بوصة لنقل الغازات من الحقل إلى مصنع بوتاغاز العامرية.