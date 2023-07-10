المنتدى النقابي لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين يقر خطته الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة

رام الله - دنيا الوطنأقر المنتدى النقابي السنوي الثالث عشر محاور خطة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الأربعة (العمل النقابي 2023- 2026) والمتمثلة في تعزيز القوة التمثيلية والتفاوضية للنقابات، وتمكين النساء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الحماية الاجتماعية والقدرات التنظيمية للمركز.واستعرض نقابيون وخبراء متخصصون في التخطيط الاستراتيجي وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني وموظفو المركز خلال أيام المنتدى الثلاثة والذي عقد واختتم فعالياته في أريحا: الاستراتيجيات والسياسات والمستجدات على البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتحديد أبرز الإشكالات والأولويات ومن ثم الأهداف وإجراء تحليل رباعي وفحص إمكانات تحقيقها.وحدد المشاركون في مجموعات العمل، أبرز الإشكاليات المتعلقة بمجموعة الحق في العمل، شروط وظروف عمل مرضية ومنصفة، الحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في التنظيم النقابي والحماية الاجتماعية، كما حددوا الأولويات والأهداف بناء على تحليلهم لبيئة العمل بشكل شامل وموسع.كما استعرض المشاركون الاستراتيجيات والسياسات والمستجدات على البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتحديد ابرز الإشكالات، والأولويات وذلك من خلال من التحليل رباعي (سوات) وفحص إمكانات تحقيق الأهداف وتحديد المخاطر التي قد تعيق أو تحول دون تحقيقها.وفي اليوم الثالث والأخير، استعرضت كل مجموعة رؤيتها ومقترحاتها للاستراتيجيات من اجل تحقيق الهدف والسياسات التي يجب اتباعها، كما قدمت كل مجموعة تصورها ومقترحاتها المتعلقة بتحديد النتائج متوسطة المدى لكل هدف بناء على التغيرات المطلوبة للفئات ذات العلاقة من اجل تحقيق هذه الأهداف.وناقش المشاركون توقعاتهم حول التطورات والتغيرات التي قد تحصل على مستوى الوطن بعد أن تم تكليف كل مجموعة عمل بمحور من بين مجموعة محاور(الصعيد السياسي الداخلي، الخارجي" الاحتلال، المجتمع الدولي، المانحين"، الاجتماعي، القانوني، الاقتصادي، حيث تمكنت المجموعات من تحديد التغيرات التي قد تشكل مخاطر أو حوافز لعمل المركز وقدرته على تحقيق أهداف خطته الاستراتيجية.وعلى هامش المنتدى عقدت الجمعية العمومية اجتماعها العادي بمشاركة غالبية أعضائها، وافقت فيه على ضم ثلاثة أعضاء جدد لعضويتها وصادقت على مجموعة القرارات المتعلقة بسياق عمل المركز. كما بحث مجلس الإدارة في اجتماع آخر عقد برئاسة رئيسته تمارا صيام وأمينة السر والمدير العام حسن البرغوثي وأمين الصندوق اشرف العجرمي، كافة المواضيع المطروحة على جدول أعماله.